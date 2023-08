Neuer Hyundai Kona Elektro kommt zum Startpreis von knapp 42.000 Euro

Sechs Jahre nach der ersten bringt der südkoreanische Autokonzern Hyundai die neue Generation seines E-SUV Kona Elektro auf den Markt. Den Einstiegspreis bezifferte Hyundai jetzt mit 41.990 Euro.

Anzeige Anzeige

Hyundai Kona Elektro kommt im Oktober 2023

Abzüglich der Kaufprämie ist der Stromer in der Basisversion ab knapp 35.000 Euro zu haben. Der offizielle Marktstart soll laut dem Anbieter im Oktober 2023 erfolgen.

Der neue Hyundai Kona Elektro ist deutlich länger als sein Vorgänger. Schon in der Basisversion verbaut Hyundai mehrere Assistenzsysteme wie Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat oder Spurfolge- und Spurhalteassistent. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind eine Einparkhilfe sowie eine Rückfahrkamera.

Anzeige Anzeige

Support für Apple Carplay und Android Auto

Zur Serienausstattung gehören weiterhin ein Navigationssystem und eine digitale Instrumenten-Anzeige mit jeweils 12,25 Zoll großem Touchscreen, Support für Apple Carplay und Android Auto und die Möglichkeit von Over-the-Air-Updates.

Kostenpflichtig hinzubuchbare Komfortfunktionen sind unter anderem ein Head-up-Display mit Projektion in die Frontscheibe sowie einen Parkassistenten mit Fernbedienung. Ein Kona Elektro mit dem sogenannten Prime-Paket, in dem alle Ausstattungsextras enthalten sind, ist ab 50.690 Euro zu haben.

Anzeige Anzeige

Bis zu 514 Kilometer Reichweite

In der kleineren Version mit 48,4-Kilowattstunden-Akku soll der Kona Elektro eine Reichweite von 377 Kilometer (nach WLTP) haben. Mit der 65,4-Kilowattstunden-Batterie sind 514 Kilometer drin. Die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich je nach Version auf 162 bis 172 Kilometer pro Stunde.

Beim Laden lässt sich der Kona Elektro im Vergleich ziemlich viel Zeit. An einer handelsüblichen Elf-Kilowattstunden-Wallbox muss man knapp fünf Stunden für eine volle Ladung einplanen. An einer Schnellladestation kann der Stromer in 41 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Zum Vergleich: Der Hyundai Ioniq 5 braucht für denselben Ladevorgang weniger als 20 Minuten.

Anzeige Anzeige

Neuer Kona Elektro wieder effizient?

Dafür ist wohl damit zu rechnen, dass Hyundai den neuen Kona Elektro, wie schon seinen Vorgänger, sehr effizient gemacht hat. Im Kona-Elektro-Test des t3n-Kollegen Frank Feil belief sich der Verbrauch auf 16 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

16 Bilder ansehen Hyundai Ioniq 6: So sieht die Elektro-Limousine aus Quelle: Hyundai

Wie Hyundai schon vor einigen Wochen angekündigt hat, soll der neue Kona Elektro bidirektionales Laden bieten. Nutzer:innen können Elektrogeräte dann im Innenraum über eine Standardsteckdose laden. Außerhalb des Fahrzeugs ist das über einen V2L-Adapter möglich. Damit werde der Kona Elektro zur mobilen Powerbank, so das Unternehmen.

Mehr zu diesem Thema Apple Android