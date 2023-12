ICQ, Myspace und AOL: Was weißt du noch über du das Internet der 2000er?

Was früher magisch wirkte, ist heute eher zum Schmunzeln. (Foto: Shutterstock)

Eine Welt ohne Internet ist heute kaum noch vorstellbar. Dabei war das World Wide Web noch in den 2000er-Jahren sehr weit von der Technologie entfernt, ohne die wir heute wohl kaum noch leben könnten. Das kratzig-quietschende Modem, das charakteristische Geräusch beim Erhalt einer ICQ-Nachricht, die ersten Foren und vieles mehr sind aber allen in Erinnerung geblieben, die diese Entwicklung aktiv miterlebt haben. Teste jetzt dein Wissen zum Internet der 2000er im Quiz:

Retro-Charme oder nostalgische Verklärung?

Natürlich war damals nicht „alles besser“, wie viele Menschen mit verklärtem Blick auf die Vergangenheit berichten. Trotzdem hatte das Internet der 2000er noch etwas von seinem ursprünglichen, chaotischen und authentischen Charme, der durch den Aufstieg der Plattform-Ökonomie immer Service-orientierter, aber auch kommerzieller und etwas langweiliger wurde.

Wer mit Tiktok und Instagram aufwächst, kann sich vermutlich schwer vorstellen, wie das Internet der 2000er-Jahre tatsächlich aussah. Wie war das eigentlich, als man das erste mal online war? Das haben uns sieben Menschen in persönlichen Erfahrungsberichten erzählt. Außerdem haben wir für euch hier die Evolution von Social Media zusammengefasst: Was war eigentlich vor Facebook?

Witze, Gepflogenheiten, Rituale: Das alles verselbstständigt sich im Netz in halsbrecherischer Geschwindigkeit. Was völlig normal und einfach wirkt, wenn man selbst beteiligt ist, überfordert Außenstehende häufig. Was dabei herauskommt, zeigt ein 83-Seitiger Bericht des FBIs. Dort wird versucht, den Agents die „Internetsprache“ näherzubringen. Die Ergebnisse, sind durchaus skurril: Hier geht’s zum Artikel.

