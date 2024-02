News Artikel merken

Schnelles Internet im Zug: Bahn testet 5G-Infrastruktur entlang der Strecke

Die Deutsche Bahn will Reisenden in den kommenden Jahren in ihren Zügen Verbindungen mit bis zu fünf Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Ein entsprechendes Testprojekt nimmt jetzt Fahrt auf.