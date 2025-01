iOS 18.3 ist da: Was Apple auf dem iPhone verbessert

Mit iOS 18.3 steht in wenigen Tagen das nächste iPhone-Update vor der Tür. (Foto: Shutterstock; Top_CNX)

Nach den Veröffentlichungen von iOS 18.1 im Oktober und iOS 18.2 im Dezember 2024 steht für den Januar 2025 das nächste Software-Update für iPhones auf dem Programm. Mit dem Update führt der Hersteller den Rollout von Apple Intelligence fort und kümmert sich um die Behebung von Fehlern. Das steckt im Update.

Anzeige Anzeige

Der Umfang an neuen Funktionen, die iOS 18.3 liefern wird, ist kleiner als bei den vorherigen iOS-18-Updates. Wie aus dem Changelog von iOS und iPadOS 18.3 hervorgeht, erhalten iPhones und auch iPads verbesserte KI-Benachrichtigungsübersichten (Notification Summaries). Diese lassen sich laut Apple vom Sperrbildschirm aus verwalten und bei Bedarf deaktivieren.

Zudem werden KI-Übersichten durch kursiven Text schneller erkennbar. Das ist sinnvoll, da Apple mit fehlerhaften KI-Zusammenfassungen und weiteren Problemen zu kämpfen hat.

Anzeige Anzeige

Weiter hat Apple bis auf Weiteres KI-Zusammenfassungen für Nachrichten- und Unterhaltungs-Apps abgestellt. Ein später erscheinendes Update des Sprachmodells soll fehlerhafte Zusammenfassungen durch Halluzinieren beheben. Neu ist zudem, dass Apple Intellligence standardmäßig aktiviert ist – bis iOS 18.2 waren die KI-Funktionen Opt-in.

Neu in iOS 18.3 ist die Möglichkeit, per Visual-Intelligence auf dem iPhone 16 Pflanzen und Tiere zu erkennen, als auch Termine von Postern und Flyern abzuscannen und sie im Kalender zu speichern. Eine ähnlich geartete Funktion bringen übrigens auch Samsung und Google auf die Galaxy-S25– und Pixel-9-Serie.

Anzeige Anzeige

Optimierungen und Fehlerbehebungen

Laut Changelog bringen die Updates für iPhone und iPads weitere Fehlerbehebungen mit sich: So sollte der Fehler einer verschwindenden Tastatur bei einer Siri-Texteingabe nicht mehr vorkommen. Auch ein Bug in Apple Music, bei dem die Audiowiedergabe selbst nach Schließen der App nicht stoppte, will Apple gefixt haben.

iOS 18.3 bringt außerdem eine alte iOS-Funktion für den Taschenrechner zurück. Durch einen Tap auf das Gleichheitszeichen könnt ihr künftig mathematische Operationen wiederholen.

Anzeige Anzeige

Das Update liefert laut Apple einen Fix für die mit iOS 18.2 eingezogenen Genmoji, bei dem ein personalisiertes Bild möglicherweise nicht erstellt wird, wenn nicht zuerst eine andere Person ausgewählt wird. Zudem soll das Update einen Fehler in der Schnittstelle des KI-Schreibtools beheben, die von Drittanbieter-Apps verwendet wird.

Zudem behebt Apple ein Problem mit den neuen Genmoji, bei dem ein personalisiertes Bild möglicherweise nicht erstellt wird, wenn nicht zuerst eine andere Person ausgewählt wird. Zudem soll das Update einen Fehler in der Schnittstelle des KI-Schreibtools beheben, die von Drittanbieter-Apps verwendet wird.

Abseits des iOS-18.3-Updates bringt Apple die Aktualisierungen auf iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3. Beide erhalten ähnliche Funktionen wie das iPhone, wobei die kommende macOS-Version die Genmoji-App auf Macs bringen wird, die mit iOS 18.2 und iPadOS 18.2 auf iPhones und iPads eingezogen ist. Die Genmoji-Funktion erlaubt es Nutzer:innen, eigene Emoji-Charaktere durch Texteingabe zu kreieren.

Anzeige Anzeige

iOS 18.3 steht ab sofort für alle kompatiblen iPhones zum Download zur Verfügung.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)