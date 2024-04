iPad Pro und Apple Pencil 3: Was iPadOS 17.5 über die neuen Produkte verrät

Apples iPad Pro wird in Kürze runderneuert. (Foto: Apple)

Seit Oktober 2022 hat Apple kein neues iPad mehr vorgestellt. Gerüchten zufolge soll die nächste Generation des iPad Pro im Mai erscheinen und erstmals mit OLED-Displays ausgestattet sein. Die erste Betaversion von iPadOS 17.5 scheint das zu bestätigen. Apples Beta-Software weist auch auf eine neue Generation des Apple Pencil mit erweiterter Gestensteuerung und mehr hin.

iPad Pro (2024): iPadOS 17.5 Beta deutet auf OLED-Displays hin

Wie 9 to 5 Mac in den Assets der Beta von iPadOS 17.5 entdeckt hat, scheint Apple bei seinen kommenden iPad Pros tatsächlich auf OLED-Displays umzusteigen. Laut 9 to 5 Mac ist die neue Display-Firmware für vier neue iPad-Modelle vorgesehen:

iPad16.3

iPad16.4

iPad16,5

iPad16.6

Laut dem Blog handelt es sich bei diesen vier Bezeichnungen um die Modellnummern der nächsten Generation des iPad Pro, das in zwei Größen von 11 und 12,9 Zoll mit WLAN- und 5G-Optionen erhältlich sein wird.

Die Firmware deutet außerdem darauf hin, dass die neuen iPads mit OLED-Displays ausgestattet sein werden. Die Software enthält auch Hinweise darauf, dass die 11-Zoll- und 12,9-Zoll-Bildschirme von unterschiedlichen Herstellern stammen werden. Angeblich sollen LG und Samsung mit der Produktion der OLED-Displays beauftragt worden sein.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Apple nach den iPhones auch seine anderen Produkte wie Macbooks und iPads auf OLED umstellen will. Bei den aktuellen iPad Pros verbaut der Hersteller in der 12,9-Zoll-Variante Mini-LED-Bildschirme, während das kleinere Modell auf eine ältere LED-Technologie setzt. Durch die Umstellung auf OLED sollen die Displays „schärfer, heller und farbgetreuer“ werden.

Apple Pencil 3 kommt wohl mit neuen Gesten

Neben neuen iPad-Pro- und iPad-Air-Modellen in jeweils zwei Größen scheint Apple in Kürze die dritte Generation des Apple Pencil auf den Markt zu bringen. Dieser wird nach Informationen von 9 to 5 Mac unter anderem eine neue Gestensteuerung für die Interaktion mit Apps erhalten.

Neben einer Druckgeste für den Apple Pencil, die bereits vor einigen Tagen in der Beta von iPadOS 17.5 entdeckt wurde, soll es auch eine lange „Druckgeste“ und eine „Doppeldruckgeste“ geben. Bisher sind nur Details zur „Squeeze“-Geste durchgesickert: Sie soll für „schnelle Interaktionen wie das Hinzufügen von Formen, Unterschriften, Stickern oder einem Textfeld“ verwendet werden können, so 9 to 5 Mac. Vermutlich wird die Geste durch Druck auf die Oberfläche des Stifts ausgelöst.

Dass die neuen Gesten für eine neue Generation gedacht sind, liegt auf der Hand, denn der Apple Pencil 2 unterstützt nur die Doppel-Tap-Geste und hat keine Drucksensoren auf der Oberfläche.

Wer dazu neigt, Dinge schnell zu verlieren, dürfte sich zudem über eine weitere mögliche Funktion des Pencil 3 freuen: Der Stift soll sich über Apples „Wo ist?“-Netzwerk orten lassen. Derzeit gibt es kein Apple-Pencil-Modell, das diese Funktion unterstützt.

Mit der Vorstellung der neuen iPad-Modelle und des Apple Pencil 3 ist nach neuesten Informationen in der zweiten Maiwoche, also ab dem 6. Mai zu rechnen.

