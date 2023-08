Erfolgreich ohne Studium und mit harter Hand gegen Homeoffice-Verweigerer

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

IT-Karriere ohne Studium: Diese Tech-Jobs lohnen sich

Der IT-Fachkräftemangel wird in der Regel durch Studierte und Quereinsteigende zu beheben versucht. Doch auch die gute alte Ausbildung kann ihren Teil dazu beitragen, die Fachkräftelücke zu schließen. Der Ausbildungsberuf des:der IT-Fachinformatiker:in birgt großes Potenzial und bringt ganz nebenbei sogar das höchste Einstiegsgehalt mit sich, das nach einer Berufsausbildung erreicht werden kann.

Starfield-Leaker steht vor Gericht

Darin Harris, der kürzlich 45 Minuten Gameplay des noch unveröffentlichten Spiels Starfield geleakt hatte, wurde wegen Diebstahls von 67 Kopien des Spiels festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei auch drei Handfeuerwaffen und Marihuana. Harris wurde gegen eine Kaution von 10.000 US-Dollar freigelassen und sein Gerichtsverfahren ist für den 8. September geplant. Es gibt Hinweise, dass Harris bereits versucht hat, einige der gestohlenen Kopien zu verkaufen.

Amazon-​​Chef warnt Remote-Mitarbeiter: „Für euch wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen“

Die Belegschaft will nicht: 30.000 Amazon-Mitarbeiter:innen unterzeichneten eine Petition gegen die Rückkehr ins Büro. Firmenchef Andy Jassy bleibt jedoch hart. Drei Tage je Woche sollen die Angestellten wieder vor Ort arbeiten. Wer trotzdem nicht ins Büro komme, könne gern woanders arbeiten, so Jassy Medienberichten zufolge in Richtung der Office-Verweiger:innen.

