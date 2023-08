IT-Karriere ohne Studium: Dieser Ausbildungsberuf bietet das beste Einstiegsgehalt

Es gibt keinen Königsweg in die IT-Karriere. Sowohl ein Studium als auch ein Quereinstieg sind möglich. Im ersten Fall wird zumeist sechs Semester an der Hochschule studiert. Quereinsteigende besuchen drei Monate lang ein Bootcamp. Doch es gibt auch noch einen Weg dazwischen, den viele IT-Interessierte oft übersehen: Eine dritte Möglichkeit ist die Ausbildung zur Fachinformatikerin beziehungswiese zum Fachinformatiker. Dabei ist auch hier das Einstiegsgehalt gut und zählt im direkten Vergleich unter allen Ausbildungsberufen sogar zu den höchsten.

Fachinformatiker-Ausbildung: Einstiegsgehalt lockt!

Das Jobportal Stepstone kam zu diesem Ergebnis: Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker steigen mit 40.000 Euro Jahres-Bruttomediangehalt ein. Untersucht haben die Arbeitsmarktanalysten sämtliche Stellen auf der Plattform, die weniger als ein Jahr an Berufserfahrung auszeichneten. Die IT-Fachkraft logiert damit noch vor Industriemechanikerinnen beziehungsweise Industriemechanikern mit 39.200 Euro Jahres-Bruttomediangehalt. Auch diese Fachkräfte zählen seit Jahren zu den bestbezahlten.

„Deutschland braucht mehr Auszubildende. Die fortschreitende Arbeiterlosigkeit macht sich längst nicht nur in den handwerklichen Berufen bemerkbar. Personalmangel gehört zu unserem Alltag“, sagt der Arbeitsmarktexperte von Stepstone, Tobias Zimmermann. „Die Berufsausbildung ist ein Eckpfeiler des deutschen Arbeitsmarkts. Sie bietet gerade in Zeiten des flächendeckenden Arbeitskräftemangels vielversprechende wie sichere Karriereperspektiven.“ Die Anzahl der Ausbildungsverträge stieg 2022 nur mäßig an.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat den Ausbildungsmarkt 2022 analysiert und in Deutschland nur wenig Dynamik festgestellt. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist branchenübergreifend mit 475.100 in dem vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr lediglich um 2.100 gestiegen – ein Plus von 0,4 Prozent. Lediglich ein Lichtblick zeigt sich: Beim IT-Ausbildungsberuf der Fachinformatikerin beziehungsweise des Fachinformatikers gab es 2022 ein deutliches Plus von 10,5 Prozent zu verzeichnen.

Dass die Ausbildung insgesamt attraktiver und vorzeitige Abbrüche verhindert werden müssen, mahnt Tobias Zimmermann. „Deshalb ist es richtig und wichtig, dass junge Menschen in der Ausbildung und danach attraktive Gehälter erzielen“, so der Arbeitsmarktexperte. Die Fachinformatiker-Ausbildung gilt als Positivbeispiel und zeigt das Potenzial auf. „Wir sind in der Zukunft auf die Auszubildenden von heute angewiesen. Sie sind es, die die Transformation unserer Wirtschaft entscheidend treiben werden.“

