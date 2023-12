„Der Beginn des Arbeitstages setzt den Ton für den Rest“ – Josephine Wick Frona von Hubspot

Josephine Wick Frona ist Head of Marketing DACH beim Plattformanbieter Hubspot. In ihrer Position leitet sie das deutschsprachige Marketingteam und ist damit für die Bereiche PR & Brand, Social Media, Co-Marketing, Product-Marketing und Revenue-Marketing verantwortlich. Sie ist seit 2019 im Marketing bei Hubspot tätig.

Davor war sie bei Eventbrite, wo sie das Content-Marketing für die deutschsprachigen Märkte aufgebaut hat. Neben ihrer Tätigkeit bei Hubspot ist sie Youth Mentor bei Legatum e.V., einem gemeinnützigen Verein, dessen Ziel es ist, talentierte junge Menschen aus den neuen Bundesländern in ihrer akademischen und beruflichen Laufbahn zu unterstützen.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Josephine Wick Frona, was sie persönlich in ihrem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Josephine Wick Frona von Hubspot

Mein Team: Arbeit bedeutet für mich mehr als nur Aufgaben und Projekte; es geht auch um die Menschen, die diese mit Leben füllen. Ohne mein Marketing-Team, das aus sechs außergewöhnlichen Menschen besteht, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Sie bringen nicht nur Intelligenz und Empathie in unsere Projekte ein, sondern auch eine Lebendigkeit, die meinen Arbeitsalltag bereichert. Jedes Teammitglied trägt mit seinem Talent und seiner Perspektive dazu bei, dass wir gemeinsam Herausforderungen meistern und Erfolge feiern. Ohne sie wäre mein Berufsleben grau und leer – sie sind der Kern dessen, was unsere Arbeit ausmacht und erfolgreich macht.

Airpods: Ruhe und Fokus sind bei meiner Arbeit essenziell. Hier kommen meine Airpods ins Spiel. Sie sind meine unverzichtbaren Begleiter, sowohl im Büro als auch im Homeoffice. Wenn das Büro an manchen Tagen sehr voll ist oder ich versuche, zu Hause produktiv zu sein, während meine Tochter lebhaft spielt und singt, helfen mir die Airpods, mich zu konzentrieren. Ihre Noise-Cancelling-Funktion erlaubt mir das Abtauchen in meine eigene kleine Blase, in der ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann, egal, wie turbulent es um mich herum sein mag.

Remarkable: Für mich hat das traditionelle Schreiben mit Stift und Papier auch im Zeitalter der Digitalisierung seinen eigenen, unersetzlichen Charme. Deshalb ist mein Remarkable, ein digitales Notepad, als Arbeitswerkzeug für mich unverzichtbar. Es erlaubt mir, Notizen so intuitiv und natürlich zu machen, wie ich es immer getan habe: mit Stift auf Papier. Der Clou dabei ist, dass meine handschriftlichen Notizen nahtlos in maschinengeschriebenen Text umgewandelt und direkt an meinen Computer übertragen werden. Das Gerät verbindet also das Beste aus beiden Welten: die Natürlichkeit des handschriftlichen Schreibens und die Effizienz der digitalen Organisation und Archivierung. Es erleichtert meinen Arbeitsalltag enorm.

Clocker: Für mich als Teil des internationalen Marketing-Teams bei Hubspot ist das Bewusstsein für unterschiedliche Zeitzonen unerlässlich. Die Clocker-App hat daher eine zentrale Rolle in meinem Arbeitsalltag. Sie bietet mir eine einfache und effiziente Möglichkeit, die Uhrzeiten in den verschiedenen Regionen der Welt, in denen mein Team arbeitet, im Blick zu behalten. Ob es nun Kolleginnen und Kollegen in Irland, den USA, Lateinamerika, Japan, Singapur oder Australien sind – mit Clocker kann ich sicherstellen, dass ich bei der Planung von Meetings oder Deadlines niemanden zu unangemessenen Zeiten belaste. Die App hilft mir dabei, respektvoll mit meinem internationalen Team in nahezu zehn verschiedenen Zeitzonen zu interagieren.

Matcha: Der Beginn des Arbeitstages setzt den Ton für den Rest des Tages. Für mich hat sich hier eine besondere Routine etabliert: mein selbstgemachter Matcha-Latte. Seit ich mich entschieden habe, Kaffee zu meiden, um den typischen Koffein-Höhen und -Tiefen aus dem Weg zu gehen, hat Matcha einen festen Platz in meinem Morgenritual eingenommen. Dieses Getränk ist nicht nur ein Teil meiner persönlichen Wohlfühlroutine, sondern hilft mir auch dabei, im manchmal hektischen Alltag einen klaren Kopf zu bewahren.

