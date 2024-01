Kein Farbbildschirm und kaum Apps: Dieses Smartphone soll dich nicht ablenken

Das Minimal Phone verspricht viel. (Bild: The Minimal Company)

Das Minimal Phone zielt darauf ab, das ideale Smartphone für Minimalisten zu sein, indem es Ablenkungen reduziert. Eines seiner Hauptmerkmale ist das E-Ink-Display, das durch seine niedrige Bildwiederholrate Ablenkungen wie Videos erschwert.

Das Gerät soll von einem eigenen Betriebssystem angetrieben werden, das MinimalOS genannt wird. In einem „Ask me Anything“ auf Reddit erklärte Andre Youkhana, CEO von The Minimal Company, die das Smartphone herstellen möchte, dass das Phone ausgewählte Anwendungen wie Navigations-Apps, Ride-Sharing und E-Reader unterstützen wird.

Er fügte allerdings hinzu, dass alle mit Android kompatiblen Apps auch auf dem Minimal Phone lauffähig sein sollen.

Eine Tastatur im Blackberry-Style

Ein weiteres Merkmal des Minimal Phones ist seine physische Tastatur. Auf den ersten Renderbildern erscheint diese Tastatur flach, also ohne hervorgehobene Tasten. Youkhana hat jedoch angekündigt, dass die Tastatur über taktiles Feedback verfügen wird, was das Tippen angenehmer und intuitiver gestalten soll.

Ein weiteres Detail des Minimal Phones ist sein leistungsstarker Akku. Laut der offiziellen Website des Projekts verfügt das Smartphone über einen 4.000 Megawattstunden großen Akku, der eine Nutzungsdauer von bis zu vier Tagen ermöglicht.

Ein bedeutungsschwangeres Youtube-Video beschreibt zudem, wie das Minimal Phone seinen Nutzern Freiheit zurückgeben soll, indem es Ablenkungen minimiert und den Fokus auf das Wesentliche legt. Das Smartphone selbst wird in diesem Video allerdings nicht gezeigt.

Crowdfunding soll bald starten

Die Zukunft des Minimal Phones bleibt ungewiss. Aktuell befindet sich das Gerät noch in der Planungsphase, und es steht noch nicht fest, wie die finale Version aussehen wird. Ebenso bleibt offen, ob das Minimal Phone tatsächlich in Produktion gehen wird.

Ein Schritt in Richtung Realisierung dieses Projekts ist die geplante Crowdfunding-Kampagne, die für Februar dieses Jahres angesetzt ist. Nach dem Start der Kampagne wird sich zeigen, wie es mit dem Minimal Phone weitergeht und ob es den Sprung von der Konzeptphase zur tatsächlichen Produktion schaffen wird.

