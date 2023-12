Leak: Das nächste Nothing Phone soll richtig günstig werden

Das 2a von Nothing soll günstiger als das Phone 2 (Bild: Nothing) werden.

Nachdem das Nothing Phone 2 anders als der Vorgänger im hochpreisigen Sektor angesiedelt war, soll der Nachfolger 2a wieder deutlich günstiger werden. Dies deutet zumindest ein Leak an, den der für gewöhnlich gut informierte Tech-Journalist Roland Quandt auf X postete.

Basisversion für unter 400 Euro?

Unter 400 Euro soll das neue Smartphone des Londoner Startups laut Quandt in der Basis-Version kosten. Das Nothing Phone 2 hatte bei seinem Marktstart im Sommer dieses Jahres in der günstigsten Variante noch 649 Euro gekostet. Das 2022 erschiene Phone 1 hatte sich zum Start im Spektrum von 469 Euro in der günstigsten Version bis 549 bewegt.

Das Nothing Phone 2a kommt laut dem Leak in zwei Ausführungen. Einmal in der Grundversion mit 8 Gigabyte RAM und einem internen Speicher von 128 GB. Die Premiumvariante bietet 12/256 GB. Der von Quandt benannte Preis bezieht sich auch die 8-GB-Version, für das Model mit mehr Speicherplatz nannte er keine Zahl.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Ikonische Rückseite in neuer Optik?

Der neue Leak ist nicht die erste mutmaßliche Enthüllung von Details des Nothing Phone 2a. Bereits in den letzten Tagen drang etwa an die Öffentlichkeit, dass der kleine Bruder des Phone 2 mit einem OLED-Bildschirm in 120Hz komme. Die 50 MP- Kameras sind diesmal horizontal ausgerichtet. Das Betriebssystem soll das hauseigene, auf Android 14 basierende Nothing OS 2.5 sein.

Das ikonische Design der Rückseite soll überarbeitet worden sein. Mit dem sogenannten Glyph-Interface hatte das Startup einen Hingucker und ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der monotonen Handy-Welt gelandet. Über LED-Muster kann man sich auf der Rückseite zum Beispiel anzeigen lassen, ob man gerade eine Nachricht bekommen hat oder wie viel Saft der Akku noch hat. Beim Phone 2a sollen die LEDs etwas zurückgefahren werden.

Spekulationen zufolge könnte Nothing das Phone 2a im Februar 2024 beim Mobile World Congress (MWC) 2024 in Barcelona vorstellen.

