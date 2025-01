KI-Bilder überfluten Facebook – und Mark Zuckerberg gefällt das

Auch auf den sozialen Netzwerken gibt es immer mehr KI-generierte Bilder – so auch auf Facebook. Was viele Beobachter:innen und Nutzer:innen in Teilen kritisch sehen, scheint einen nicht zu stören: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Zumindest hat er auf Facebook ein KI-generiertes Bild eines aus Brot bestehenden Pferdes mit einer Herz-Reaktion versehen.

Wer nicht bei Facebook angemeldet ist: Bilder versehentlich mit einem Herz als Reaktion zu versehen, ist wesentlich schwerer, als unabsichtlich ein Bild mit einem Like zu bewerten. Nach Ansicht von 404Media dürfte ein Versehen daher unwahrscheinlich sein.

KI-Bild wurde von Spamseite geteilt

Geteilt wurde das Bild von der verifizierten Seite „Faithful“, die für die Verbreitung von KI-generierten Spam-Inhalten bekannt ist – und längst nicht nur absurde Bilder wie dieses teilt. So wurden laut 404media auch mehrfach KI-Bilder eines Kindes publiziert, dem ein Arm fehlte. Der Post schrieb dazu in einem schlechten Englisch: „Meine Mutter sagte, ich sei schön, aber bisher habe ich noch niemandem gefallen.“ Damit wurden den 404-Autoren zufolge mehrfach tausende Likes generiert.

Dem Kanal hinter dem KI-Bild folgen insgesamt 1,1 Millionen Menschen. Das Brotpferd-Bild basiert beispielsweise auf einem viralen Post von 2010 – damals posierte ein Russe vor einem echten, selbstgebastelten Baguette-Haus. Aber auch gefälschte Leidgeschichten wie die des erfundenen, einarmigen KI-Kindes sind kein Einzelfall und der Kanal nicht der Einzige.

