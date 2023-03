Kia: Elektroauto EV5 wird ein Kompakt-SUV

Kia zeigte gestern das Concept-Car EV5, das auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist. Dort soll das Kompakt-SUV noch in diesem Jahr erscheinen. Die Hyundai-Tochter setzt auf futuristische Formen, die auch in Zukunft die ästhetische Richtung der Marke bestimmen soll.

Zwei Reihen mit drehbaren Sitzen

Auch im Inneren des EV5 herrscht Futurismus. Beobachter orakeln, dass der Innenraum so wohl nicht in Serie gehen werde. Das Raumangebot ist – wie auch in den anderen Modellen der E‑GMP-Plattform – üppig.

Aus dem EV9 kennt man bereits die drehbaren Sitze, die dem EV5 besondere Flexibilität schenken sollen. Im Gegensatz zum großen Bruder besitzt der 5er allerdings nur zwei Sitzreihen. Die Türen öffnen gegensätzlich.

Panorama- und Solardach

Die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum sollen unter anderem durch das große Panoramadach verschwimmen. Kia nennt das „Bold for Nature“. Dazu gehören auch allerlei nachhaltige Materialien, von Recycling-Plastik aus PET-Flaschen bis zu Algenextrakt.

Das Dach besitzt außerdem Solarkollektoren, ihre Leistung wie auch alle anderen technischen Details bleiben aber ungenannt. Dasselbe gilt für den Erscheinungszeitpunkt des EV5 auf allen anderen Märkten.

