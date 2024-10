Konkurrenz für Zoom und Teams? Signal integriert neue Funktionen für Videokonferenzen

Der Messenger-Dienst Signal will stärker mit Zoom und Teams konkurrieren und setzt dabei auf Datenschutz und einen neuen Anruflink. (Foto: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock)

Signal wird in Kürze mehrere Funktionen ausrollen, die bald für alle Nutzer verfügbar sein werden. Ihr könnt Links für Videoanrufe erstellen und verschicken und eine Großzahl Personen in eine Konferenz einladen. Außerdem werden die bekannten Emoji- und Handhebe-Funktionen integriert.

Die neuen Funktionen im Detail

Die Anruflink-Funktion bietet laut Signal eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das gilt für Sprach- und Videoanrufe und die erstellten Links selbst. Personen, die den Link erstellen, können auswählen, ob sie eine Erlaubnis erteilen müssen, wenn jemand dem Anruf beitreten möchte.

Der Anruflink kann für mehrere Anrufe verwendet werden und die Person, die ihn erstellt, kann den Link auch jederzeit wieder löschen. Zudem verfallen alle Links nach 90 Tagen, wenn sie nicht verwendet wurden. Video-Konferenzen waren schon davor möglich. Jedoch mussten alle Teilnehmer des Anrufes gleichzeitig in einer gemeinsamen Signal-Gruppe sein. So sieht das dann übrigens aus:

Außerdem bekommt Signal weitere Funktionen, die man schon von anderen Meeting-Tools kennt: Meetings sind jetzt mit bis zu 50 Teilnehmern möglich. Außerdem hat Signal eine „Hand heben“-Funktion und Emoji-Reaktionen integriert.

So erstellt ihr einen Anruflink

Anruflinks werden in Signal im Anruf-Tab am unteren Bildschirmrand erstellt. Dort könnt ihr den Punkt „Einen Anruflink erstellen“ anklicken und dem Link einen passenden Namen zuweisen wie im ersten Screenshot. Außerdem gibt es eine neue Admin-Funktion:

Unter der im Screenshot sichtbaren Option „Administrator-Genehmigung benötigt“ könnt ihr dann auswählen, ob ihr den Beitritt von Personen zum Anruf einzeln bestätigen müsst oder wollt. Nur die Person, die den Link erstellt, kann Personen vom Anruf entfernen, blockieren oder eben hinzufügen. Die Anruflink-Funktion ist in der aktuellen Version von Signal verfügbar (Android 7.21, iOS 7.34, Desktop 7.30) und wird in Kürze an alle Signal-User ausgerollt.

