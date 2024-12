Gezerre um Krypto-Betrüger beendet: Terra-Gründer Do Kwon wird an die USA ausgeliefert

Terra-Gründer Do Kwon bei seiner Verhaftung in Montenegro im März 2023. (Foto: AP/Risto Bozovic)

Das juristische Hin und Her um den Do-Hyung Kwon, Mitgründer des Stablecoins TerraUSD und der Schwester-Kryptowährung Luna, hat vorerst ein Ende. Der seit über eineinhalb Jahren in Montenegro festsitzende südkoreanische Unternehmer wird an die USA ausgeliefert.

Do Kwon: Einer der meistgesuchten Kriminellen

Do Kwon war im März 2023 am Flughafen der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica festgenommen worden, als er und sein Geschäftspartner Hon Chand Yun nach monatelanger Flucht versuchten, sich nach Dubai abzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt gehörte der Terra-Gründer zu den meistgesuchten Wirtschaftskriminellen der Welt.

In Montenegro musste Do Kwon eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Dokumentenfälschung absitzen und war im April 2024 vorübergehend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zugleich liefen mindestens zwei Auslieferungsverfahren. Sowohl die USA als auch Südkorea wollen Do Kwon vor Gericht bringen.

Krypto-Pleitier wird in die USA ausgeliefert

Während Do Kwons Geschäftspartner nach Südkorea ausgeliefert wurde, entschied der montenegrinische Justizminister Bojan Božović im Falle Do Kwons pro USA. Dort wartet eine mögliche Anklage der US-Börsenaufsicht SEC wegen milliardenschweren Betrugs auf Do Kwon.

Der Entscheidung ging ein monatelanges juristisches Tauziehen voraus. Mehrfach wurden Urteile über eine Auslieferung von den zuständigen Gerichten wieder kassiert, wie Cointelegraph schreibt. Dass es jetzt in die USA und nicht nach Südkorea geht, begründete Božović damit, dass „die meisten der gesetzlich vorgesehenen Kriterien das Auslieferungsersuchen der zuständigen Behörden der USA“ untermauern würden.

Zivilgericht urteilt gegen Terra-Gründer

Im April 2024 waren Do Kwon und seine Firma Terraform Labs schon von einem New Yorker Gericht in einem Zivilverfahren in Abwesenheit verurteilt worden. Die Jury war wie die SEC der Überzeugung, dass Terraform Labs und Do Kwon wissentlich Investor:innen in die Irre geführt hätten, wie BTC-Echo berichtet.

Hintergrund ist der spektakuläre Crash von TerraUSD und Luna, der den gesamten Kryptomarkt erschütterte. Allein Anleger:innen in Do Kwons beiden Kryptoprojekten sollen innerhalb kurzer Zeit rund 40 Milliarden Dollar verloren haben.

Einige Hedgefonds und Kryptobanken rutschen in der Folge ebenfalls in die Pleite. Auch Do Kwons Startup Terraform Labs ging das Geld aus – die Investor:innen standen mit leeren Händen da.

