Wusstest du, dass das drehende Lade-Icon einen Namen hat?

Wohl jeder Mensch hat einen Namen, jedes Objekt irgendeine Art von Bezeichnung. Damit man verstehen kann, wovon der:die andere spricht, sollte man sich auf eine einheitliche Bezeichnung geeinigt haben – Spitznamen inklusive.

Lade-Icon: Nur wenige kennen den Namen

Manchmal stoßen aber selbst Profis noch auf Bezeichnungen, die zwar existieren, ihnen aber nicht geläufig sind. So geschehen ist das beim Namen für das Lade-Icon. Kürzlich entbrannte auf X, das früher einmal Twitter hieß, eine interessante Debatte um die Bezeichnung für diese animierte Grafik.

Der Name für das Lade-Icon lautet nämlich „Throbber“, was im Deutschen etwa „pulsieren“ oder „pochen“ bedeutet – und für englischsprachige Menschen offenbar ähnlich schlüpfrig klingt wie „Dongle“. Letztere Bezeichnung stammt wohl vom englischen Wort „to dangle“ ab, was so viel wie „herunterhängen“ oder „baumeln“ heißt.

Bezeichnung ohne deutsche Übersetzung

Aber zurück zum „Throbber“. Für diesen Begriff hat sich laut Wikipedia-Erklärung keine Übersetzung in der deutschen Sprache etabliert. Bezeichnet werden so jedenfalls animierte Grafiken, die das Laden einer Website oder die Komprimierung von Dateien anzeigen.

Das drehende Rad („Spinning Wheel“) gilt demnach als verbreitetes „Throbber“-Symbol. Die Bezeichnung selbst scheint aber in der IT-Branche nicht allzu bekannt zu sein. Bei X etwa erklärte ein Nutzer, dass er über zehn Jahre in den Bereichen Softwareentwicklung und Grafik-/UX-Design gearbeitet, diesen Namen aber noch nie gehört oder selbst verwendet habe.

Mozilla-Mitarbeiter hassten den Namen

Bei Mozilla, kontert ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens, hätten dagegen alle das Lade-Icon „Throbber“ genannt. Aber die Mozilla-Mitarbeiter:innen hätten diesen Namen gehasst – und ihn bald durch „Spinner“ ersetzt. Das dürfte allerdings schon eine Weile her sein.

Das Konzept hinter dem „Throbber“ – inklusive der Bezeichnung – hat jedenfalls Eingang in die Wissenschaft gefunden, wie Futurism schreibt. Im Jahr 2020 präsentierten japanische Forscher:innen eine Studie über unterschiedliche Ausführungen des Lade-Icons und was das für die Erwartungen der Nutzer:innen hinsichtlich der zu wartenden Zeit bedeutet.

Wartezeit-Erwartungen durch Icon-Design

Demnach hatten die Teilnehmer das Gefühl, „dass Throbber mit einer langsameren Rotationsgeschwindigkeit unabhängig von ihrer Größe weniger lange rotierten, wenn die dargebotene Zeitspanne eher kurz war, so etwa fünf Sekunden“. Wer Lust hat, kann sich auf verschiedenen Websites selbst einen „Throbber“ designen – und dabei nicht nur die Farbe und Größe bestimmen, sondern auch, wie schnell er sich dreht und wie lang und breit die Speichen sind.