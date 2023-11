„Ich mag das handschriftliche Festhalten von Notizen“ – Lisa Robben von Saatchi & Saatchi

Lisa Charlotte Robben ist Chief Operating Officer (COO) bei Saatchi & Saatchi Germany. Darüber hinaus leitet sie interimsweise das Agentur-Tagesgeschäft und ist Mental-Health-Botschafterin bei der Publicis Groupe für die DACH-Region. Im Jahr 2019 gründete sie außerdem das Frauennetzwerk IVY Female Collective mit der Vision, außergewöhnliche Frauen und Macherinnen zu verbinden, um gemeinsam persönliches und berufliches Wachstum zu feiern, zu fördern und voranzutreiben.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Lisa Charlotte Robben, was sie persönlich in ihrem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Lisa Robben von Saatchi & Saatchi

Aufgeräumter Schreibtisch: Egal, ob zu Hause oder im Büro, ich brauche einen aufgeräumten Schreibtisch. Nur dann kann ich meine Gedanken sortieren und habe gleichzeitig genug Platz, um mich im Verlauf des Tages doch auszubreiten.

Post-its: Und zwar nicht irgendwelche, sondern die großen und am liebsten mit Linien. Diese Post-its kleben ordentlich sortiert während eines arbeitsreichen Tags in allen Farben auf meinem Tisch und auf meiner Pinwand. Natürlich habe ich auch eine digitale To-do-Liste und ein iPad, auf dem ich mir Notizen mache. Aber irgendwie braucht mein Gehirn diese bunten Zettelchen, damit nichts verloren geht. Und ich mag das handschriftliche Festhalten von Notizen.

iPad: Wer schreibt, der bleibt. Oder wie heißt das noch? Ich mache in jedem Meeting eher zu viele als zu wenige Notizen, damit ich mir nicht alles merken muss und weil ich mich dann besser an die besprochenen Aspekte erinnern kann. Ich schreibe also wirklich gerne. Vielleicht hätte ich Journalistin werden sollen …?

Airpods: Im Büro zum Glück nicht, aber auf Reisen liebe ich meine Apple Aipods. Sogar weniger, um Musik oder einen Podcast zu hören, sondern eher, um die umliegenden Geräusche auszublenden. Ich suche mir dann meistens einen Podcast heraus und merke nach weniger als fünf Minuten, dass ich gedanklich so tief abgetaucht bin, dass ich gar nichts vom Inhalt mitbekommen habe. Das führt dazu, dass ich die meisten Folgen mehrfach hören muss, bis ich wirklich alles nicht nur gehört, sondern auch gedanklich aufgenommen habe.

Coke Zero: Wer mich kennt, weiß: Ich brauche spätestens am Nachmittag meine Coke Zero, um zu funktionieren. Sie gibt mir ein Gefühl der Belohnung am Nachmittag. An intensiven Tagen (oder nach der Weihnachtsfeier) kommt sie leider schon vor dem Lunch auf den Tisch.

