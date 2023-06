Finanzcoach Margarethe Honisch: „Die Meinung meines Teams ist von unschätzbarem Wert“

Margarethe Honisch motiviert Frauen dazu, sich mit ihrer Finanzplanung zu befassen, und hilft ihnen dabei, Berührungsängste bei Börsenthemen zu verlieren. Sie schreibt Finanzbücher wie „Easy Money“, „So wirst du finanziell frei“, hat eine eigene Finanzkolumne und bringt mit ihrem Unternehmen Fortunalista Frauen bei, wie sie an der Börse starten können. Daneben ist sie auch als Speakerin und Moderatorin tätig und hat 2023 die Vorstellung vom Generationenkapital durch Christian Lindner und Anja Mikus moderiert.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Honisch, was sie persönlich in ihrem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Margarethe Honisch von Fortunalista

Dij-Lavalier-Funkmikrofon: Ich bin immer viel unterwegs und treffe dabei spannende Leute oder muss auch mal spontan Videos für unsere Formate produzieren. Das Dij-Mikrofon passt sprichwörtlich in jede Handtasche, macht einen super Ton und ist immer sehr unkompliziert einsatzbereit.

Microsoft: Wir haben zu Beginn – wie jedes Startup – unterschiedliche kostenlose Tools für unsere Zusammenarbeit genutzt. Mittlerweile bin ich aber großer Fan der Anwendungen von Microsoft und wie man sie miteinander verknüpfen kann. Vor allem mit Microsoft Automate nutzen wir Automatisierungen, in denen Mailanhänge beispielsweise automatisch in unser Buchhaltungs-Tool hochgeladen werden.

Mein Team: Die Meinung meines Teams ist von unschätzbarem Wert, denn sie bereichert meine eigene Sichtweise und eröffnet neue Perspektiven, die ich allein vielleicht übersehen hätte. Ich schätze die Offenheit und Ehrlichkeit meiner Kolleginnen sehr, da ihre Meinungen dazu beitragen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und als Team wachsen können.

Instagram: Instagram nutze ich jeden Tag – um mich zu informieren, aber auch, um unsere Wissensinhalte oder neuen Angebote zu teilen. Aber mit Instagram ist es so eine Hassliebe: Es ist toll, weil wir dadurch mit unserer Community in Austausch treten können. Aber die wachsende Anzahl an Bots und Spam sorgt auch immer wieder für Frustration.

Matcha: Eines meiner liebsten Rituale ist ein Matcha mit Vanille-Sojamilch am Nachmittag. Das gibt mir vor allem nach dem Mittagstief noch mal Klarheit für anstehende Termine oder Aufgaben. Da ich morgens immer einen dreifachen Espresso trinke, habe ich das Gefühl, der Matcha ist für den Nachmittag die gesündere Option.

