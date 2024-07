Mario Kart 9 mit echten Menschen – so stellen sich KI-Tools den Nintendo-Racer vor

Seit Monaten warten Fans auf Mario Kart 9, doch aufgrund der jüngsten Verkaufserfolge von Mario Kart 8 besteht für Nintendo derzeit wenig Handlungsdruck. Mario Kart 8 (Deluxe) ist mit 70 Millionen verkauften Einheiten erst kürzlich zum meistverkauften Nintendo-Spiel aller Zeiten mutiert.

Kommt Mario Kart 9 im Jahr 2025?

Zwar wird schon seit Anfang 2022 darüber spekuliert, dass Nintendo an Mario Kart 9 feilt, eine Bestätigung seitens Nintendo dazu steht aber immer noch aus. Als wahrscheinlich wird in der Branche angesehen, dass Mario Kart 9 gemeinsam mit der Nintendo Switch 2 kommen wird. Doch auch hier heißt es: warten.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung müssen sich Mario-Kart-9-Fans die Wartezeit offenbar mit spaßigen Projekten vertreiben. Der Youtube-Kanal Yon_AI hat jetzt einen fiktiven Trailer veröffentlicht, in dem Mario Kart 9 angekündigt wird.

KI-generierter Spaß-Trailer

Das Besondere: Der Trailer ist in großen Teilen KI-generiert – sowohl was die Bilder als auch etwa die verwendete Musik angeht. Und: Mario, Luigi, Peach und Baby Rosalina sind als Menschen angelegt.

Konkret wurde zunächst Midjourney genutzt, um eine Vielzahl an Bildern (Frames) für das Video zu generieren. Zur Videoerzeugung kamen dann die KI-Tools Kling und Luma zum Einsatz.

Mit Suno wurde schließlich ein passender Jazz-Fusion-Sound generiert. Die Stimme wurde per Kits AI angepasst. Schnitt und Bearbeitung des Videos erfolgten schließlich via Adobe Premiere Pro, wie es in einem Thread bei Reddit heißt.

Überraschende Einfälle, seltsame Szenen

Herausgekommen ist schließlich ein witziger Trailer mit einigen überraschenden Einfällen. So kommt Toad etwa als menschlicher Schlaks mit einem Pilzhut auf seinem Kopf daher.

Um allerdings wirklich als Vorlage für ein mögliches Mario Kart 9 zum Einsatz kommen zu können, müsste die KI hier noch ordentlich nacharbeiten. So ist zu sehen, dass Donkey Kongs Hände nicht das Lenkrad berühren, sondern weit abseits davon „steuern“.

Auch die Bewegungen und die Körperhaltung der Akteur:innen sind teils seltsam anzuschauen. Als Snack für die Mittagspause lohnt sich das Ganze aber allemal.