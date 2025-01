Mehr Kontrolle für Whatsapp-User: Schluss mit nervigen Animationen

Mit Connect to AI arbeitet Whatsapp aktuell an einem Feature, das die Verwaltung von Chats für Business Accounts erleichtern soll. Der Einsatz von KI für die Kommunikation stieß bei anderen Plattformen, allen voran Linkedin, bereits auf Kritik – es bleibt abzuwarten, inwiefern die Funktion auf Whatsapp von den Usern nach dem offiziellen Launch aufgenommen wird. Derweil arbeitet die Plattform parallel an einigen weiteren Funktionen, die für eine übersichtlichere und personalisierte Plattformerfahrung sorgen. Wir stellen dir die Neuerungen vor.

Jetzt noch einfacher Gruppen und Communitys erstellen

Die 2022 weltweit gelaunchten Whatsapp-Communitys ermöglichen es Firmen, Vereinen und anderen Organisationen, mehrere WhatsApp-Gruppen zusammenzubringen und zu organisieren. So können beispielsweise mehrere Gruppen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten an einem Ort gebündelt werden. Jetzt will Whatsapp den Erstellungsprozess für Communitys und Gruppen vereinfachen. Erste Betatester:innen werden per Banner darüber informiert, dass sie diese künftig über den Chats Tab kreieren können, wie der auf Whatsapp spezialisierte Publisher WABetaInfo berichtet.

Indem Whatsapp die Erstellungsoption für Chats, Gruppen und Communitys an einen gemeinsamen Ort in der App verschiebt, simplifiziert der Messenger nicht nur die User-Experience, sondern entfernt auch den störenden Action-Button im Communitys-Tab. Darüber hinaus könnten durch die Neuerung mehr User auf das Communitys-Feature aufmerksam gemacht werden, was die Nutzung der Funktion ankurbeln könnte.

Endlich mehr Kontrolle über Animationen im Chat

Ein weiteres Feature in der Testphase dürfte bei vielen Usern für Freude sorgen: Whatsapp arbeitet daran, den Nutzer:innen mehr Kontrolle über die Animationen in ihren Chats zu geben. Im Rahmen des Tests können die User selbst entscheiden, ob Emojis, Sticker und GIFs in der App animiert angezeigt werden sollen. Damit gehören nervige Animationen, die vom Inhalt des Chats ablenken können, der Vergangenheit an.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann Whatsapp den umfassenden Launch der neuen Funktionen plant. Erste User dürften jedoch bereits Zugriff auf diese haben. Alle anderen können sich derweil an einem lang ersehnten Feature, das die Plattform Ende vergangenen Jahres herausgebracht hat, erfreuen: Endlich können Sprachnachrichten nicht nur gehört, sondern auch per Transkription gelesen werden.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.