Text platzieren, Grafiken einsetzen: Meta verrät, wie Reels besser performen

Im Rahmen des Meta Agency Summit hat die Facebook-Mutter im September 2024 professionellen Werbetreibenden einen Blick hinter die Kulissen gewährt und Tipps zur Performance-Steigerung gegeben. Jetzt sind die Konferenzinhalte und einige Anleitungen veröffentlicht worden.

Performance von Reels-Ads verbessern

Einer der Schwerpunkte der Veranstaltung lag auf den Reels und wie sich damit am besten werben lässt. In einer 19 Seiten umfassenden Anleitung gibt Meta praktische Tipps zur Gestaltung der Reels und unterstreicht deren Bedeutung für die Nutzer:innen von Facebook oder Instagram.

Demnach werden auf diesen beiden Meta-Plattformen täglich 3,5 Milliarden Reels veröffentlicht. Es gehört also einiges dazu, um sich in dieser riesigen Masse an kurzen Videos Gehör zu verschaffen.

Nutzer verbringen viel Zeit mit Reels

Allein die Reichweite sollte Werbetreibende aber dazu veranlassen, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn 60 Prozent der Zeit, die Nutzer:innen auf Facebook oder Instagram verbringen, schauen sie sich Videos an, heißt es zumindest in der Meta-Anleitung.

Einige der Tipps sind zwar recht nichtssagend, etwa, dass die Reels unterhalten und bekömmlich sein sollen. Es gibt aber auch einige praktische Hinweise zur Reels-Gestaltung, wie socialmediatoday.com schreibt.

Videos im Format 9:16 veröffentlichen

So sollten die Videos unbedingt für die Nutzung am Smartphone-Bildschirm, also in vertikaler Ausrichtung (Format 9:16), aufgenommen werden. Zudem sollte beachtet werden, dass wichtige Botschaften und die Haupthandlung in der sogenannten „Safe-Zone“ dargestellt werden. Das entspricht ungefähr der oberen Hälfte eines Smartphone-Bildschirms.

Die Beachtung dieser Vorgaben sorge schon für deutlich geringere CPR-Kosten. Das werbende Unternehmen müsse also weniger Geld für Replies auf ihre Werbebotschaften oder Marketingkampagnen ausgeben. Darüber hinaus rät Meta dazu, die Reels mit Musik oder Ton zu versehen.

Erst Reels, dann Feed und Stories

Ebenfalls eine gute Idee ist es laut dem Meta-Guide für den Reels-Erfolg von Werbetreibenden, mit dem Reels-Format zu beginnen. Anschließend lasse sich das Video leicht auf die Veröffentlichung im Feed und in Stories adaptieren.

Reels, so Meta, seien besonders bei der Generation Z beliebt – und durchaus geeignet, um sich mit Unternehmen zu verknüpfen. So sollen 87 Prozent der Vertreter:innen der Gen Z einer Firma gefolgt sein, nachdem sie eines ihrer Reels gesehen haben. 80 Prozent haben nach dem Anschauen eines Reels das entsprechende Produkt gekauft.

