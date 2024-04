Dieses Modul macht deinen Gameboy zum Radio

Mit dem entsprechenden Modul verwandelst du deinen Gameboy in ein Radio. (Foto: patat/Shutterstock)

Im April 1989 kam der Gameboy in Japan erstmals auf den Markt – und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem absoluten Hit. Bis heute verkaufte sich die Handheld-Konsole über 100 Millionen Mal.

Gameboy als Basis für kreative Basteleien

Mittlerweile dient der Gameboy vor allem der Bastel- und Modder-Community als Basis für kreative Schöpfungen aller Art. So haben Bastler:innen ein Modul entwickelt, das Gameboys zu Diagnose- und Tuningtools für Peugeot-Roller macht.

Ein Streaming-Modul macht den 90er-Jahre-Handheld bereit für Twitch. Außerdem gelang es, dem Gameboy eine WLAN-Verbindung zu verpassen und darauf GTA 5 in voller Auflösung zu streamen. Weitere spannende Mods findet ihr in diesem t3n-Artikel.

Orange-FM-Modul macht Gameboy zum Radio

Jetzt haben die Handheld-Konsolen-Modder von Orangeglo eine Gameboy-Cartridge entwickelt, mit der sich ein Gameboy in ein Radio verwandeln lässt. Dazu hat das Orange-FM-Modul eine entsprechende Antenne an Bord. Die ist aktiv, wenn nichts in den Kopfhöreranschluss eingesteckt wird.

Das Besondere an dem Modul: Der Radiosound wird über die Gameboy-eigenen Lautsprecher ausgegeben. Die Musik erklingt damit in recht guter Qualität, aber in Mono statt Stereo. Die Handheld-Konsole wird mit Orange FM derweil selbst zum Radiogerät. Andere Radiolösungen für den Gameboy nutzen diesen praktisch nur als Stromquelle.

Funktioniert nur mit älteren Gameboys

Daher funktioniert das Ganze auch nur mit den älteren Gameboy-Modellen, etwa dem Original aus den frühen 1990er-Jahren. Den Modulen der neuen Ableger, wie dem Gameboy Advance, fehlt ein Audioinput, wie die Bastler:innen von Orangeglo erklären.

Zudem müsse man aufgrund der offenbar nicht allzu leistungsstarken Antenne etwas herumexperimentieren, um einen guten Empfang zu haben. Wer damit Probleme hat, kann aber eine externe Antenne nachrüsten.

Das Radiomodul empfängt UKW-/FM-Sender auf den Frequenzen 64 bis 108 Megahertz. In Deutschland wird allerdings nur von 87,6 bis 107,9 Megahertz gesendet. Zehn Sender lassen sich jedenfalls auf dem Modul voreinstellen. Die Gameboy-Tasten dienen der Radiosteuerung.

Zukunft des UKW-Radios ungewiss

Wie lange es noch UKW-Rundfunk geben wird, steht derweil in den Sternen. Ab Ende 2024 will etwa die ARD in einigen Regionen auf rein digitale Angebote umstellen. Allerdings wird UKW noch immer von gut der Hälfte der deutschen Bevölkerung genutzt.

Dem Bastelspaß mit dem Gameboy-Radio steht zumindest in den kommenden Monaten also nichts im Wege. Wer sich für das Orange FM-Modul interessiert, kann hier sein Interesse bekunden.

