Gameboy Advance wird zum Bluetooth-Controller: So steuerst du deine Switch mit Retro-Feeling

Vor knapp 23 Jahren brachte Nintendo den Gameboy-Color-Nachfolger Advance nach Deutschland. Seitdem hat sich im Gaming-Bereich enorm viel getan. Für Bastler:innen sind Retro-Handhelds wie der Gameboy Advance aber immer noch ein beliebter Ausgangspunkt für interessante Kreationen.

Gameboy Advance wird zum Bluetooth-Controller

Der Modder Inside-Gadgets hat jetzt ein Modul entwickelt, das den Gameboy Advance zu einem Bluetooth-Controller für Geräte wie die Switch macht. Dazu muss lediglich das „Bluetooth GBA TX Cart“ genannte Modul in den Handheld gesteckt und mit dem anderen Gerät verbunden werden.

Unterstützt werden alle Geräte, die sich auch mit dem Zero-2-Controller von 8-Bit-Do steuern lassen. Letztlich funktioniert das Ganze ähnlich, das GBA-TX-Modul basiert offenbar auf dem Zero 2.

Switch, PC, Mac und Android-Smartphones unterstützt

Laut Inside-Gadgets können mit der Eigenentwicklung unter anderem Geräte wie die Switch und die Switch Lite, Windows-10-Computer, Macs (macOS), Android-Smartphones und Raspberry Pis gesteuert werden.

Dabei werden alle Buttons des Gameboy Advance als Input unterstützt und entsprechende Befehle an das per Bluetooth verbundene Gerät weitergegeben. Die Refresh-Rate beläuft sich auf zwei Millisekunden, wie timeextension.com berichtet.

Komplizierte Herstellung: Gadget kostet 89 Dollar

Ein wichtiger Unterschied zum Zero-2-Controller ist derweil der Preis. Während das 8-Bit-Do-Gadget für rund 20 Euro zu haben ist, verlangt Inside-Gadgets in seinem Onlineshop 89 US-Dollar für die „Bluetooth GBA TX Cart“.

Der hohe Preis komme aufgrund der „Komplexität in der Herstellung“ zustande, ließ der Modder wissen.

Günstigere Version ohne eingebauten Chip

Für Profis bietet Inside-Gadgets zudem eine günstigere „Bluetooth GBA TX Cart“ ohne Chip an, in die man einen Zero-2-Chip integrieren kann. Diese Lösung kostet 39 Dollar – und damit immer noch doppelt so viel wie ein Zero-2-Controller.

Der Beliebtheit der neuen Module scheint das aber keinen Abbruch zu tun. Erst am Wochenende angekündigt, sind beide Versionen jetzt schon ausverkauft. Ob und wann eine neue Charge in dem Shop auftauchen wird, ist derweil nicht bekannt. Interessierte können sich entsprechend benachrichtigen lassen.

