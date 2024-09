Nach dem iPhone 16: Diese Geräte könnte Apple im Oktober zeigen

Nachdem Apple am 9. September 2024 die neue iPhone-16-Serie vorgestellt hat, scheint es schon wieder zu rumoren. Apple plant laut Informationen von Bloomberg und weiteren Medien ein weiteres Event im Oktober. Neben neuen Macs mit M4-Chip soll der Konzern aktualisierte iPad-Modelle vorstellen.

Anzeige Anzeige

Beim kommenden Event soll es sich laut Bloomberg vor allem um ein Thema drehen: die ersten Macs mit M4-Chips und Apple Intelligence. Dabei zählt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman folgende Geräte auf und wiederholt damit seine Vorhersage aus dem Frühjahr:

Ein neues 14-Zoll-Macbook Pro der unteren Preisklasse mit M4-Chip

Neue 14-Zoll- und 16-Zoll-Macbook Pros, jeweils mit zwei M4-Chipoptionen auf Pro-Level

Ein neuer iMac mit dem M4-Chip

Der überarbeitete, kleinere Mac Mini in den Chipvarianten M4 und M4 Pro

Heise berichtet zusätzlich über ein gefundenes Leak des Nutzers @aaronp613 auf X, welches die Roadmap bestätigen könnte. Im letzten Betriebssystemupdate hatte er folgenden Hinweis gefunden:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Apple silicon Mac mini (5 Port)“ lautet demnach der Name für den kleinen Computer. Das lässt darauf schließen, dass es sich hierbei um den Mac Mini mit M4-Prozessor und 5 USB-C-Anschlüssen handelt. Einem früheren Bericht von Mark Gurman zufolge soll dieser Mac in deutlich kleinerem Gehäuse kommen als der Vorgänger.

Anzeige Anzeige

Von Quellen wie Bloomberg und Analysten wie Ross Young oder Ming-Chi Kuo wissen wir allerdings, dass größere Neuerungen beim Macbook wie ein dünneres Design und ein OLED-Display frühestens 2026 zu erwarten sind. Weitere Änderungen scheint es aber im iPad-Lineup zu geben. Die Rede ist von einem iPad mini der siebten Generation mit besserer Kamera und schnellerem Chip. Bei diesem Modell sollen zudem Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 unterstützt werden. Es bleibt aber abzuwarten, welche dieser Details Apple im kommenden Event von offizieller Seite bestätigen wird.

Anzeige Anzeige

Chip-Generation übersprungen

Mit der vermuteten Ankündigung des M4-Chips in Kombination mit dem Mac mini wird dieses Modell also direkt vom M2- und M2-Pro-Chips zur M4-Generation springen. Welche weiteren Anschlüsse der neue Mac mini besitzen wird, ist bisher nicht bekannt. Das Vorgängermodell, vorgestellt im Januar 2023, kommt mit HDMI, Gigabit Ethernet, zwei USB-A-Ports und vier Thunderbolt-4-Anschlüsse sowie einen Kopfhöreranschluss. Auch Heise nennt hier keine näheren Details, ob bestimmte Anschlüsse beim „(5 Port)“ wegfallen werden.

8 Bilder ansehen Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Mehr zu diesem Thema