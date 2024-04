Fundstück

Nasa-Bakterium liefert Basis für effektiveren UV-Schutz in Sonnencremes

Ein von der Nasa vor Jahren entdecktes Bakterium ist so widerstandsfähig, dass es jetzt zum Standard für Reinheit in Reinräumen geworden ist – und als Basis für den UV-Schutz in Sonnencremes zum Einsatz kommt.