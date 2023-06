Nasa: Es könnte doch Leben auf dem Mond geben

Gibt es womöglich Leben auf dem Mond? Forscher:innen stellen diese These in den Raum. (Bild: Dima Zel/Shutterstock)

Die Artemis-Mission der Nasa ist eine besondere. Das, was im November 2022 mit Artemis 1 und der Reise der unbemannten Raumkapsel Orion begann, soll gegen Ende 2025 mit Artemis 3 dazu führen, dass erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen den Mond betreten. Laut der Nasa sollen noch in dieser Dekade Menschen auf dem Mond leben.

Man kann sich jetzt schon sicher sein, dass der Moment, in dem eine oder mehrere Personen es Neil Armstrong gleichtun werden, der 1969 als erster Mensch die Mondoberfläche betrat, auf der ganzen Welt wieder mit Spannung verfolgt werden wird.

Forscher: Es könnte auf dem Mond Nischen für Leben geben

Ein Planetenforscher machte dieses an sich schon emotionale Thema jetzt noch emotionaler. Prabal Saxena, der am Goddard Space Flight Center der Nasa arbeitet, stellte gegenüber der Webseite space.com eine aufregende These in den Raum.

„Eines der auffälligsten Dinge, die unser Team herausgefunden hat, ist, dass es angesichts der jüngsten Forschungen zu den Bereichen, in denen bestimmtes mikrobielles Leben überleben kann, in relativ geschützten Bereichen einiger luftleerer Körper potenziell bewohnbare Nischen für solches Leben geben könnte.“

Haben die Menschen es auf den Mond gebracht?

Zusammengefasst: Er stellt in den Raum, dass es auf dem Mond Leben geben könnte. Besagtes mikrobielles Leben könnte in den dauerhaft beschatteten Kratern des Mondsüdpols beheimatet sein.

Falls es nachgewiesen werden kann, wäre zu klären, wie es dorthin kam. Eine von Expert:innen gestützte Theorie besagt, dass organische Moleküle sehr wohl über Meteore durch den Weltraum dorthin gelangt sein könnten. Eine andere bringt uns – die Menschheit – ins Spiel: Womöglich haben Astronaut:innen, die auf dem Mond waren, Mikroben auf dem Mond hinterlassen.

Forschungen könnten auch für den Mars wertvoll sein

„Angesichts der umfangreichen Daten, auf die wir zugreifen können, betrachten wir den Menschen als den wahrscheinlichsten Überträger von Mikroben“, sagte Heather Graham, Geochemikerin bei der Nasa. Das bedeutet: Sollten wir jemals Leben auf dem Mond finden, stammt es wahrscheinlich von der Erde.

Saxena ist davon überzeugt, dass diese Forschungen der Menschheit auch für andere Weltraumprojekte zugutekommen können. Diese Erfahrungen „könnten auch für die Erforschung des Mars wertvoll sein“, betonte er.

