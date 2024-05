Netflix: In dieser App funktionieren Downloads nicht mehr

Filme oder ganze Serienstaffeln zu Hause herunterladen und sie dann im Zug schauen, ohne auf das Wi-Fi von der Deutschen Bahn angewiesen zu sein – die Downloadfunktion gehört nicht nur für Reisen zu einem beliebten Feature von Netflix. Doch für manche Abonnent:innen des Streamingdienstes wird dies bald nicht mehr funktionieren.

Auf diesem Device funktioniert der Netflix-Download nicht mehr

Betroffen von der Änderung sind Besitzer:innen eines Notebooks mit den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11. Denn Netflix stellt für diese Gruppe eine neue App zur Verfügung. Und damit sollen Downloads nicht mehr möglich sein. Dies kommunizierte der Streamingdienst im Help-Center. Die Rede ist davon, dass die App bald kommen soll, ein genaues Datum für den globalen Launch gibt es noch nicht. Gegenüber Golem hat Netflix aber bestätigt, dass ein weltweites Ausrollen schon begonnen hat.

Windows-Nutzer:innen, die im Zug Serien lieber auf Tablets oder Smartphones schauen, können hingegen aufatmen. Für mobile Geräte kommt die neue App noch nicht. Sie können weiter Filme herunterladen. Dasselbe gilt für User:innen von MacOS, auch auf Laptops.

Lässt sich die Änderung umgehen?

Filme, die man bereits mit der alten App auf den Windows-Laptop heruntergeladen hat, sollen sich nach dem Update nicht mehr offline abspielen lassen. Dies erklärte Netflix ebenfalls gegenüber Golem.

Die einzige Möglichkeit, die Download-Funktion zu retten, ist also, das Update zu ignorieren. Wie lange Netflix die alte Version der App auf Windows-Laptops aber noch unterstützt, ist nicht bekannt. Gründe für die Streichung der Runterladeoption nannte das Unternehmen übrigens auch nicht.

Live-Events und Werbung: Das bringt die neue App für Windows-Laptops

Die Download-Option fällt also weg, was kann die neue App dafür? Laut Netflix bietet das Update eine bessere Streamingqualität. Die neue App soll zudem kompatibel mit werbefinanzierten Tarifen sein, auf die der Streaming-Marktführer verstärkt setzt. So wurde das günstige Basisabo ohne Werbung jüngst gestrichen, zuerst für Neukund:innen, dann auch für Bestandskund:innen.

Über die neue App lassen sich nun Live-Events verfolgen. Auf diese Formate stürzt sich Netflix gerade – und nähert sich damit immer mehr dem klassischen Fernsehen an. Los ging es im März 2023 mit einer Übertragung einer Show von Komiker Chris Rock. Neben Comedy spielt Sport bei dieser Strategie eine große Rolle. Mit dem Netflix Cup veranstaltete der Streamer bereits ein eigenes Golfturnier. Rafael Nadal und Carlos Alcaraz traten zu einem eigens organisierten Tennis-Match an, dem Netflix Slam.