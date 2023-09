In 6 Minuten geladen: Neue Akkutechnik soll Elektromobilität revolutionieren

Ein Forscherteam der Pohang University of Science and Technology in Südkorea steht möglicherweise kurz vor einer Revolution im Bereich der Elektromobilität. Wie Scitech Daily berichtet, haben die Wissenschaftler ein Material entwickelt, das die Ladezeit von Batterien für Elektroautos massiv verkürzen könnte.

Anzeige Anzeige

Während herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien oft mehrere Stunden oder zumindest eine halbe Stunde am Schnelllader benötigen, könnten wir in Zukunft unsere Autos in rund sechs Minuten vollständig aufladen.

Mit größerer Speicherkapazität zum Erfolg

Das Geheimnis hinter dieser Entwicklung ist ein Anodenmaterial, das speziell zur effizienteren Speicherung von Lithium-Ionen entwickelt wurde. Durch eine Technik namens „Selbst-Hybridisierung“ konnten die Forscher Plättchen aus Mangan und Eisen herstellen. Dieses neue Material kann Lithium-Ionen 1,5 Mal effizienter speichern als bisherige Materialien.

Anzeige Anzeige

Die zusätzliche Speicherkapazität wird durch eine Vergrößerung der Oberfläche des Anodenmaterials erreicht. Mehr Oberfläche bedeutet, dass mehr Lithium-Ionen gleichzeitig bewegt werden können, was den gesamten Ladevorgang erheblich beschleunigt.

Die Ergebnisse der Forschung wurden im wissenschaftlichen Journal Advanced Functional Materials veröffentlicht. Professor Won Bae Kim, der die Studie leitete, erklärt: „Wir haben einen Weg gefunden, die Begrenzungen herkömmlicher Anodenmaterialien zu überwinden. Durch eine sinnvolle Veränderung der Oberfläche und die Nutzung des Elektronenspins können wir die Batteriekapazität steigern.“

Anzeige Anzeige

Forscher optimistisch

Won Bae Kim zeigt sich optimistisch, dass diese Entdeckung weitreichende Auswirkungen haben wird. Er glaubt, dass die neue Technologie nicht nur die Ladezeiten verkürzen wird, sondern auch größere Batterien ermöglicht, die mehr Energie speichern können.

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

33 Bilder ansehen Das sind Toyotas neue 15 Modelle Quelle: Toyota

Mehr zu diesem Thema Elektromobilität Elektroauto