Nintendo: So könnt ihr Bluetooth-Controller mit dem NES benutzen

Die Seite 8BitMods verkauft einen modernen Hub für die NES-Konsole, die ihr mit wenigen Handgriffen im DIY-Stil anbringen könnt. Dank des Hubs unterstützt der NES dann kabellose Controller. NES steht für das Nintendo Entertainment System, eine Konsole, die erstmalig in den 1980ern auf dem Markt erschien.

Bei diesem DIY braucht es keine Elektrotechnik-Ausbildung

Der Hersteller RetroTimes hat eine Möglichkeit gefunden, wie ein nie genutzter Expansion-Port, also Erweiterungsanschluss, an der Unterseite der Konsole doch noch genutzt werden kann. Auf der Webseite 8BitMods verkaufen sie dafür einen etwa 55 Dollar teuren Hub, der mit allen NES-Konsolen kompatibel ist, die dem nordamerikanischen Design ähneln. Laut der Webseite werden die ersten Hubs im Dezember 2024 versendet.

Um das Gerät zu installieren, müsst ihr keine Verbindungen neu löten oder am Gehäuse arbeiten. Der Hub wird einfach im vorhandenen Port eingerastet und ist so designt, dass er nahtlos unter die Konsole passt. Ihr müsst weder basteln noch schrauben können. Der ‚komplexe‘ Part ist, eine kleine Bluetooth-Antenne anzuschließen. So sieht es dann unter der Konsole aus:

Mithilfe der Erweiterung bekommt ihr Unterstützung für bis zu vier Bluetooth-Controller. Der Hub repliziert die Funktionalität eines offiziellen Nintendo-Zubehörs namens NES Four Score, das in den 1990ern herausgebracht wurde. Dabei handelte es sich ursprünglich um einen Anschluss für vier kabelgebundene Gamepads. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: Es existieren nur 25 NES-Spiele, die das Zocken mit vier Spielern überhaupt ermöglichen.

Am Hub kann eine zusätzliche SNES-Erweiterungen angeschlossen werden. Für knapp 26 US-Dollar ermöglicht das unter anderem das Spielen mit originalen, kabelgebundenen SNES-Controllern.

Der NES HUB kann laut der Webseite auch Expansion-Audio aktivieren. Das ist ein spezieller Modus, der es bei einigen Famicom-Spielen ermöglicht, mehr Audiokanäle für besseren Sound zu nutzen. Wenn man den Hub statt mit Controllern mit einem Computer verbindet, kann man mithilfe eines Google Chrome basierten Konfigurationswerkzeugs Steuerelemente und Knöpfe neu zuweisen. Es gibt sogar die Möglichkeit für einen Maus- und Tastatur-Modus.

