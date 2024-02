Nintendo Switch und Steam: Dieses Management-Game stellt euch vor besondere Herausforderungen

Die Tage sind grau, die meiste Zeit regnet es und sowieso macht ein Blick in die Welt gerade nicht allzu viel Freude. Videospiele können da kurzzeitig für ein Entkommen sorgen. Virtuelle Welten, in denen die Parameter ein wenig fröhlicher sind. Zum Beispiel, wenn ihr ein kleines Café in einem kleinen Ort öffnet und zum Florieren bringen sollt.

In Cat Café Manager schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau, die ein Katzencafé in einem kleinen Dorf übernimmt, das in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand ist. Also ist es eure Aufgabe, zu renovieren, den Gastraum schön zu dekorieren und nach und nach die Räumlichkeiten zu erweitern, damit das Café richtig floriert.

Von Kunden und Katzen

Dazu gehört vor allem, die Bestellungen der Gäste abzuarbeiten. Ihr bereitet Gerichte zu, stellt Getränke auf die Tische und sorgt so dafür, dass alle zufrieden euer Lokal verlassen. Im Laufe des Spiels könnt ihr auch Personal einstellen, das viele dieser Aufgaben übernehmen kann – aber natürlich auch entsprechend kostet.

Genau wie die Ausstattung der Küche, von der Kaffeemaschine bis zum besten Herd, die einen großen Teil eures Budgets vereinnahmen will. Hier gilt es also, klug Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, welche Anschaffung zu welchem Zeitpunkt am meisten Profit bringen kann.

Noch wichtiger als die Kunden sind aber die Katzen, die euer Café besuchen. Die haben spezielle Persönlichkeiten und Vorlieben, um die ihr euch kümmern solltet – mit Futter, Streicheleinheiten und der passenden Katzen-Deko. Das Spiel ist eine Mischung aus Management- und Lebenssimulation. Ihr kümmert euch nicht nur um euer gemütliches Café, sondern pflegt auch Beziehungen zu den Dorfbewohnern und natürlich zu den vierbeinigen Besuchern. Denn je besser es denen geht, desto lieber kommen auch eure anderen Gäste.

Das alles passiert in einer ruhigen Atmosphäre, die euch Zeit dabei lässt, die passenden Entscheidungen für euer eigenes Café zu treffen. So ist Cat Café Manager perfekt, um für ein paar Stunden abzuschalten und sich an einen Ort zu versetzen, an dem das größte Problem ist, welche Katze man zuerst streicheln soll.

