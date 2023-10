Weekly Artikel merken

5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Sind die fetten Jahre im Onlinehandel vorbei?

Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um den ersten Umsatzrückgang im deutschen Onlinehandel seit 15 Jahren. Außerdem: Was für Berufseinsteiger:innen in Zeiten wirtschaftlicher Krisen wichtig ist und wie ihr den neuen KI-Assistenten in Windows 11 auch in der EU aktivieren könnt.