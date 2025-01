OpenAI lässt User ChatGPTs Stil anpassen – von „chatty“ bis „Gen Z“

Dein ChatGPT, dein Stil! OpenAI bringt eine spannende Neuerung für Nutzer:innen von ChatGPT: Die KI kann jetzt mit bestimmten Charaktereigenschaften versehen werden.

Einige User, wie etwa Tibor Blaho, berichteten kürzlich auf X, dass das bisherige Custom-Instruction-Menü auf der Web-Version von ChatGPT um neue Eingabefelder erweitert wurde. Neben Namen oder Spitznamen und beruflichen Angaben können Nutzer:innen nun auch Eigenschaften definieren, die der Chatbot annehmen soll. OpenAI schlägt unter anderem „chatty“, „encouraging“ oder „Gen Z“ als mögliche Traits vor.

Personalisierung statt Speicherung: Wie sich die neuen Eigenschaften von der Memory-Funktion unterscheiden

Diese Neuerung ist nicht mit der Memory-Funktion von ChatGPT zu verwechseln, die es erlaubt, dem Chatbot explizit Informationen zum Merken oder Vergessen zu geben. Während die Memory-Funktion persönliche Daten speichert und auf vorherige Gespräche Bezug nimmt, geht es bei den neuen Eigenschaften eher um den Stil und Tonfall der Antworten. „Introduce yourself to get better, more personalized responses“, heißt es in der überarbeiteten Menüansicht.

Technisch betrachtet dürfte das Update weniger eine tiefgehende Verbesserung als vielmehr eine optische Aufwertung der bisherigen Custom-Instruction-Funktion sein. Schon zuvor konnte ChatGPT mittels sogenanntem Prompt Engineering darauf getrimmt werden, Antworten in einem bestimmten Stil zu formulieren. Die neue Version erleichtert lediglich die Nutzung durch eine intuitivere Nutzungsoberfläche. Wie bisher wird OpenAI wohl auch hier Moderationsmechanismen einsetzen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben der Nutzer:innen den Richtlinien des Unternehmens entsprechen.

OpenAI investiert weiterhin massiv in die Weiterentwicklung von ChatGPT, obwohl das Unternehmen laut Berichten mit finanziellen Herausforderungen kämpft. Während die Kosten für den Betrieb und die Verbesserung des KI-Modells hoch sind, setzt OpenAI auf neue Funktionen, um die Nutzer:innenbindung zu stärken. Die Einführung individuell anpassbarer Eigenschaften für ChatGPT könnte dazu beitragen, das Pro-Abonnement attraktiver zu machen und damit zusätzliche Einnahmen zu generieren. Ob diese Strategie ausreicht, um die hohen Betriebskosten auszugleichen, bleibt jedoch abzuwarten.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

