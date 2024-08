Pixel 9 ohne Android 15: Hauptsache früher als Apples iPhone 16?

Das Google Pixel 9 Pro in „Rose-Quartz“. (Foto: Google)

Bisher hat Google seine Pixel-Modelle immer im Laufe des Oktobers vorgestellt und damit immer nach dem Launch der neuen iPhones von Apple. Mit anderen Worten: Google lief mit seinen Smartphones jedes Jahr Apple hinterher und verlor dadurch an Aufmerksamkeit.

In diesem Jahr wollte Google das Pferd offenbar von hinten aufzäumen und den Launch der Pixel-9-Serie deutlich vor Apples iPhone-Event platzieren – wir erinnern uns: Apple stellt seine iPhones in der Regel in der ersten Septemberhälfte vor. Googles offensichtlicher Plan, einen zeitlichen Vorsprung vor dem iPhone 16 zu haben, ließ jedoch etwas auf der Strecke: Android 15.

Ein neues Pixel-Topmodell ohne eine neue Android-Version gab es noch nie

Android-Fans fiebern dem jährlichen „Made-by-Google“-Event nicht nur wegen der neuen Pixel-Smartphones entgegen, die der ehemalige Android-Chef Hiroshi Lockheimer als „Google in Reinform“ definierte. Viele von ihnen warten auf den Release der neuen Android-Version, die oft viele optische Veränderungen und neue Funktionen enthält und zuerst für Pixel-Geräte erscheint.

In diesem Jahr blieb der parallele Release neuer Pixel-Geräte und ein Launch der frischen Android-Version aus. Das gab es tatsächlich noch nie – mit der Ausnahme von Android 13. Das Update wurde damals nämlich schon im August 2022 freigegeben. Es war damit jedoch bereits fertig für die Pixel 7-Serie, die im Oktober vorgestellt wurde.

Chaos bei Google – oder Absicht?

Eigentlich sollte man meinen, dass es für Google wichtig ist, neue Top-Smartphones mit einer neuen Android-Version auf den Markt zu bringen. Doch diesmal scheint es wichtiger zu sein, die Geräte so früh wie möglich auf den Markt zu bringen.

Der bisherige Entwicklungsverlauf von Android 15 mit der öffentlichen Roadmap deutete immerhin darauf hin, dass Googles neue OS-Version im Grunde fertig ist und wie 2022 im August hätte erscheinen können. Stattdessen gab es am 13. August nur einen Bugfix für die Betatester:innen.

Andererseits könnte die nicht zeitgleiche Veröffentlichung der Pixel-Geräte und der neuen Android-Version auch Absicht gewesen sein, um einen dedizierten Fokus auf die neuen KI-Funktionen zu legen, die unabhängig von der Android-Version mit Gemini Einzug halten. Bereits im Mai hatte Google auf der Entwicklerkonferenz I/O erklärt, dass Gemini der Dreh- und Angelpunkt für Android sein wird.

Selbst wenn dies der Fall sein sollte, dürfte Google mit der noch ausstehenden Veröffentlichung von Android 15 viele Fans nicht nur verärgert, sondern auch enttäuscht haben. Gerade bei den Pixel-Geräten wird genau das erwartet, was Apple seit Jahren praktiziert: immer auf dem neuesten Stand des Betriebssystems zu sein. Und das iPhone 16 kommt garantiert nicht mit iOS 17, sondern mit iOS 18.

