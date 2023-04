Playstation-Handheld kommt: Insider verrät Details zum neuen Q Lite

In den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgetaucht, dass Sony an einer neuen tragbaren Konsole arbeiten soll. Bekommen Playstation Portable und Vita also einen Nachfolger?

Playstation-Handheld Q Lite bestätigt

Jetzt hat Insider gegenüber dem Portal Insider Gaming zwar bestätigt, dass ein Playstation-Handheld kommt. Dieser soll den Codenamen Q Lite tragen. Allerdings soll das Gerät wohl eher kein Nachfolger von PSP und PS Vita werden.

Denn für den Betrieb wird wohl eine Playstation 5 benötigt. Der Handheld soll für die Nutzung der Remote-Play-Funktion der Konsole ausgelegt sein. Heißt: Spiele werden auf der PS5 gerendert und von dort auf das Gerät gestreamt.

Nicht aus dem Bericht hervorgeht, inwiefern der kommende Playstation-Handheld über eigene Rechenleistung verfügt und damit ein Standalone-Betrieb möglich wäre. Klar ist nur, dass es sich nicht um ein Cloud-Streaming-Gerät handeln soll, wie es bei Insider Gaming heißt.

Dennoch sei die neue Hardware auf eine dauerhafte Internetverbindung angewiesen. Gestreamt wird – von der PS5 – mit 1.920 mal 1.080 Pixeln und einer Framerate von 60 FPS.

Handheld-Design: PS5-Controller mit 8-Zoll-Display

Vom Design her soll das Gerät an einen PS5-Controller erinnern, der allerdings ein acht Zoll großes LC-Display in der Mitte hat. Ebenfalls an Bord sind adaptive Schultertasten und haptisches Feedback. Dazu gibt es Buttons für die Lautstärkeregelung, Lautsprecher und einen Kopfhörereingang.

Wann genau der Q Lite auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Aktuell soll sich der Handheld noch in der Testphase befinden. Der Release ist für 2024 angedacht. Laut dem Bericht soll der Handheld vor der neuen Playstation 5 Pro auf den Markt kommen, die zum Weihnachtsgeschäft 2024 erwartet wird.

Neben der PS5 Pro und dem Playstation-Handheld sollen 2024 weitere Sony-Produkte erscheinen, darunter kabellose In-Ear-Ohrhörer („Project Nomad“) und ein kabelloses Headset („Project Voyager“).

