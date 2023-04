Dass gerade Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley oder Banken an der Wall Street meist überdurchschnittlich gut bezahlen, ist bekannt. Auch, dass oft ein großer Teil des Geldes in die hohen Lebenshaltungskosten gesteckt werden muss.

Praktikum: US-Tech- und Finanzkonzern zahlen gut

Auch Praktikumsstellen entlohnen Konzerne wie Google, Meta oder Blackrock deutlich besser, als viele Schüler:innen oder Student:innen das von deutschen Firmen gewohnt sind. Wie viel Geld dabei fließt, zeigt das aktuelle Glassdoor-Ranking der 25 am besten bezahlten US-Praktikumsstellen.

Demnach gibt es gute Nachrichten für Praktikant:innen – zumindest in den USA. Denn bei 87 Prozent der bezahlten Praktika gab es mindestens 15 US-Dollar pro Stunde. Im Schnitt zahlen Firmen fast 25 Dollar pro Stunde und damit elf Prozent mehr als noch 2021.

Bei Stripe bekommen Praktikanten 9.064 Dollar

Wer beim Zahlungsdienstleister Stripe anheuert, dem Spitzenreiter im Praktikumsranking, kann im Monat bis zu 9.064 Dollar verdienen. Immerhin 9.017 Dollar zahlt Roblox. Die Spieleplattform lag im Vorjahr mit 9.667 Dollar ganz vorn.

Auf Platz drei findet sich Nvidia (8.280 Dollar), vor Coinbase (8,206 Dollar) und Meta (8.160 Dollar). Insgesamt zahlen die Top-25 jeweils mindestens knapp 7.000 Dollar und mehr.

Ob die zuletzt arg gebeutelte und von Pleiten und Massenentlassungen betroffene Tech- und Finanzbranche in diesem Sommer ähnlich großzügig bei der Entlohnung der Praktika ist, ist unklar. Die Bezahlung bezieht sich auf Angaben zwischen Anfang März 2022 und Ende Februar 2023.

Twitter mit schlechter Prognose

Zur besseren Orientierung enthält das Glassdoor-Ranking daher auch eine Art Ausblick auf die mögliche Geschäftsentwicklung. Nicht so gut schaut es demnach bei Coinbase, Meta und Credit Suisse aus. Die schlechteste Prognose erhält Twitter.

Interessanterweise findet sich Google dieses Jahr nicht unter den Top-25-Firmen, wenn es um gut bezahlte Praktikumsstellen geht. Dabei ist der Suchmaschinenanbieter das beste Beispiel dafür, dass man für eine überdurchschnittlich gute Bezahlung nicht in die Ferne schweifen muss.

Google zahlt auch in der Schweiz fürstlich

Im Sommer 2022 hatte ein Praktikant in der Schweiz für Aufregung gesorgt, als er über die sozialen Medien von seiner Entlohnung im Zürich-Büro von Google berichtete. Demnach soll sein Monatsgehalt rund 9.000 Franken (9.200 Euro/10.000 Dollar) betragen haben, wie es bei watson.ch heißt.

13 Bilder ansehen Vorstellungsgespräch: 13 witzige Tweets zu dummen Fragen Quelle: shutterstock

Der Student, der in Deutschland an der RWTH Aachen studiert, musste die entsprechenden Videos nach dem dadurch ausgelösten Medienbeben löschen. Betrachtet man allerdings den Durchschnittslohn von Praktikant:innen in der Schweiz – 4.360 Franken pro Monat –, kommt einem die Google-Entlohnung gar nicht mehr so hoch vor.

Verdienst bei Praktikum in Deutschland

Zum Vergleich: In Deutschland kämen Praktikant:innen bei Zahlung des Mindestlohns und 40-Stunden-Woche auf rund 1.900 Euro im Monat. Pflichtpraktika, bei denen kein gesetzlicher Anspruch auf Vergütung besteht, bringen im Schnitt immerhin etwas über 1.000 Euro ein.

Mehr zu diesem Thema