Tausende Produkt-Reviews bei Amazon durchsuchen? KI hilft dir, die Übersicht zu behalten

In den vergangenen Wochen war Amazon von per KI erstellten Fake-Bewertungen geradezu überflutet worden. Zum Teil gaben sich die Personen, vermutet wird eine Beteiligung von Mitgliedern des Vine-Programms, nicht einmal die Mühe, die Erstellung durch die KI zu verschleiern.

Amazon kämpft mit KI-Fake-Bewertungen

Das führte zu teils kuriosen Bewertungen wie jene für Schwangerschaftshosen: „Als KI-Sprachmodell habe ich zwar keinen Körper, aber ich weiß, wie wichtig bequeme Kleidung während der Schwangerschaft ist“. Wenig hilfreich bei der Suche nach einer passenden Schwangerschaftshose.

Jetzt setzt Amazon selbst auf ein KI-Tool – das allerdings deutlich hilfreicher für Kund:innen sein soll als die Fake-Bewertungen aus der KI-Feder. Amazons neues System soll in ChatGPT-Manier automatisch Zusammenfassungen von Bewertungen auf der E-Commerce-Plattform erstellen.

Screenshot zeigt KI-Zusammenfassung

Wie das aussehen könnte, zeigt ein auf Linkedin geteilter Screenshot, den der auf Amazon spezialisierte Werbefachmann Mark Wieczorek entdeckt hat. Dabei geht es um Bewertungen für einen Luftreiniger. Das System erklärt zum einen die Gründe für positive Bewertungen, geht aber auch auf negative Rückmeldungen ein.

Amazon hat derweil die Durchführung entsprechender Tests bestätigt. Bisher sind die KI-Zusammenfassungen nur für einige wenige Produkte zu sehen. Außerdem scheint sich die Anzeige der Bewertungsübersicht auf Amazons Smartphone-App zu beschränken.

Amazon: Investitionen in KI konzernweit

Gegenüber CNBC erklärte eine Amazon-Sprecherin, dass der Konzern in erheblichem Umfang in generative KI-Sprachmodelle in allen Geschäftsbereichen investiere. Wie genau die Erstellung der Zusammenfassungen der Bewertungen funktioniert, darauf ging die Sprecherin nicht ein.

Interessant für die Kund:innen wäre etwa, wie positive und negative Bewertungen in der Zusammenfassung gewichtet sind. Auch wichtig zu wissen wäre, ob das KI-System Fake-Bewertungen – etwa von anderen KI-Tools – erkennt und von der Zusammenfassung ausschließt.

Tausende Bewertungen: Zusammenfassung sinnvoll

Auf der anderen Seite wäre eine gute und ausgewogene Zusammenfassung von Reviews gerade bei populären Produkten sinnvoll und hilfreich. Können doch bei einzelnen Produkten schnell einmal Tausende Bewertungen zusammenkommen.

Aktuell müssen Kund:innen diese Bewertungen oft über längere Zeit durchsuchen, um Antworten auf spezifische Fragen zu den speziellen Produkten zu bekommen. Im schlimmsten Fall müsste man sich künftig auch trotz einer KI-Zusammenfassung noch einmal genauer auf die einzelnen Bewertungen einlassen.

Ob und wann die KI-Zusammenfassungen bei Amazon in größerem Maßstab ausgerollt werden, dazu gibt es noch keine Informationen.