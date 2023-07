Reddit-Beef: Eine der größten Communitys will auf Discord umziehen

Eine der größten Reddit-Communitys will auf Discord umziehen. (Bild: Shutterstock/Boumen Japet)

Wenn du momentan versuchst, r/malefashionadvice auf Reddit zu erreichen, wirst du auf eine Seite weitergeleitet, die dich dazu auffordert, stattdessen die Discord-Community und Substack zu besuchen.

r/malefashionadvice mit über fünf Millionen Abonnent:innen befindet sich ebenso wie viele andere große Subreddits im Streik. Die Moderator:innen protestieren gegen den Umgang von Reddit mit Drittanbietern und die angekündigten API-Preiserhöhungen, die bereits zum Aus einiger der beliebtesten Reddit-Apps führten.

r/malefashionadvice ruft dazu auf, Reddit zu verlassen

Die Fashion-Community, die als Teil des Protests gegen Reddit immer noch privat ist, ermutigt ihre Nutzer:innen nun dazu, Reddit zu verlassen und sich anderswo zu versammeln: auf Discord und Substack. Der Discord-Server ermöglicht den Mitgliedern der Community, untereinander zu chatten und Outfits sowie andere Mode-Inspirationen zu posten, während auf Substack viele Fashion-Guides zu finden sind.

In einer E-Mail, die The Verge vorliegt, schreibt einer der Mods, der sich Zach nennt: „Einer der anderen Mods sagt: ‚Ich werde nie zurückgehen, es ist viel besser auf Discord‘, und diesen Gedanken teilen die meisten von uns.“ Weiter schreibt er: „Die Community macht einen viel besseren Job bei der Selbstmoderation, größtenteils aufgrund des Umstands, dass das Verhältnis von bestehenden Stammgästen zu neuen Nutzer:innen derzeit extrem hoch ist.“

Der Substack sei nicht dazu gedacht, „ein Abonnement-Ding zu sein“; stattdessen sei es ein guter Ort, um die Guides des Subreddits zu übertragen und das Format beizubehalten, erklärt Zach gegenüber der Plattform. Der größte Guide „Building a Basic Wardrobe“ wurde „fast ausschließlich über Discord“ mehr als 2.000 Mal angesehen.

Reddit schickt Moderator:innen von Subreddit eine Nachricht

Reddit scheint nicht glücklich darüber zu sein, dass r/malefashionadvice immer noch privat ist. Die Social-Media-Plattform hat deshalb The Verge zufolge auch reagiert und den Moderator:innen des Subreddits eine Nachricht geschickt, in der ihnen angedroht wurde, das bisherige Team mit einem neuen zu ersetzen, wenn die Community nicht wieder geöffnet würde.

„Wenn ihr daran interessiert seid, aktiv als Moderator:innen dieses Subreddits tätig zu sein, öffnet es bitte wieder und antwortet innerhalb der nächsten 3 Tage auf diese Modmail, um eure Pläne für die Zukunft darzulegen“, heißt es darin Zach zufolge. „Wenn wir nichts von euch hören, werden wir euren Moderator:innen-Status entfernen und ein neues Moderator:innenteam bilden.“

Das plant das Subreddit

In seiner Antwort an den Administrator schrieb Zach, dass das Team aktiv den Inhalt in der Moderationswarteschlange und dem Moderationsnachrichtensystem überwacht und darauf reagiert hat.

Von der Nachricht lässt sich das Moderationsteam allerdings nicht beeindrucken und plant, so lange zu bleiben, bis es entfernt wird. „Wir rechnen damit, dass wir relativ bald als Mod-Team aus r/malefashionadvice entfernt werden „, schrieb einer der anderen Mods, Walker, in einer Nachricht im Discord.

„Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die über fast 14 Jahre hinweg so viel Zeit und Mühe in die Geschichte des Subreddits investiert haben.“

