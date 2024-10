Reise zu einer Wasserwelt: Nasas Europa Clipper ist startklar

Am Montag, 14. Oktober 2024, soll das Nasa-Raumschiff Europa Clipper vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida an Bord einer Falcon-Heavy-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX starten. Seine Mission besteht darin, den von Eis umhüllten Jupitermond Europa zu besuchen. An Europa soll das Raumschiff 49 Mal vorbeifliegen und dabei bis auf 25 Kilometer an die Oberfläche herankommen. Das Ziel ist es, auf dem wasserreichen Mond Spuren von Leben zu finden.

Der Start ist für 18:06 Uhr deutscher Zeit geplant. Sollte das nicht klappen, sind weitere Startfenster bis zum 6. November eröffnet. Allerdings ist der Zeitplan für den jeweiligen Tag eng. Es gibt immer nur eine exakte Zeit pro Tag, zu der der Start erfolgen kann.

Europa Clipper: Größtes Raumschiff der Nasa

Der Europa Clipper ist das größte Raumschiff, das die Nasa je für eine Planetenmission hat bauen lassen. Die Reise zum Jupiter ist mit 2,9 Milliarden Kilometern sehr lang. Deshalb bedient sich das Raumschiff eines Tricks, um Schwung zu holen. Es wird eine Schleife um den Mars und dann um die Erde fliegen. Zudem hat das Raumschiff über 2.750 Kilogramm Treibstoff geladen.

Mit 30,5 Metern von Spitze zu Spitze verfügt der Clipper über riesige Solarzellen, die ihn auf seiner langen Reise mit Energie versorgen sollen. Etwa drei Stunden nach dem Start wird Europa Clipper diese massiven Solarschilde nacheinander ausfahren und sie auf die Sonne ausrichten.

Erst im April 2030 wird das Raumschiff mit der Umrundung des Jupiters beginnen. Ein Jahr später sollen dann die geplanten 49 Vorbeiflüge starten.

