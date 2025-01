Return to Office bei Amazon: Wie läuft die Umstellung?

Nachdem sie von Amazon-CEO Andy Jassy bereits im September 2024 angekündigt wurde, gilt bei Amazon seit dem zweiten Januar 2025 strikte Büropflicht. Erste Lageberichte aus der Belegschaft zeigen jetzt, wo es bei der Umsetzung noch hapert.

Anzeige Anzeige

Berichte aus den Amazon-Büros: Diverse Hindernisse

Gegenüber Business Insider berichten einzelne Beschäftigte von logistischen Schwierigkeiten. Die starten schon vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn: Volle Straßen sorgen für eine längere Anfahrtszeit, es gäbe teilweise nicht genügend Parkplätze und nicht genügend Plätze in den Shuttlebussen, die Amazon zur Verfügung stellt.

Am Arbeitsplatz angekommen, seien teilweise nicht genügend Arbeitsplätze, Meetingräume und Stühle vorhanden. Ein Beschäftigter aus Toronto berichtet außerdem davon, dass die ihm zugeteilte Maus und Tastatur verschwunden seien; ein anderer rät dazu, die eigenen Gegenstände sicher zu verwahren.

Anzeige Anzeige

Dazu kommt: Weil bei Amazon viele unterschiedliche Standorte zusammenarbeiten, verbringen die Angestellten auch weiterhin viel Zeit in Online-Meetings – nur eben jetzt aus dem Büro, statt wie bisher aus dem Homeoffice.

Noch nicht bereit: RTO-Start an einigen Standorten verschoben

Tatsächlich gibt es einige Amazon-Standorte, an denen die komplette Rückkehr ins Office teilweise noch bis Mai aufgeschoben wird. Und auch bei Amazon-Unterfirmen wie der Streaming-Plattform Twitch wird es noch etwas dauern, bis die Büropräsenz vollständig greift.

Anzeige Anzeige

Vom Unternehmen selbst heißt es in einem Statement allerdings: „Von den Hunderten von Büros, die wir auf der ganzen Welt haben, ist nur eine relativ kleine Zahl noch nicht ganz bereit, alle Mitarbeiter an fünf Tagen in der Woche zu empfangen“.

Stimmen aus der Belegschaft: Es gibt auch positives Feedback

Zwei der sieben Beschäftigten, mit denen Business Insider im Austausch war, konnten der Rückkehr ins Office auch durchaus etwas abgewinnen. Ihre Argumente: mehr Interaktion von Angesicht zu Angesicht, ein besseres Verhältnis zu Kolleg:innen und eine bessere Trennung von Arbeit und Privatleben.

Anzeige Anzeige

Auch auf der Firmenseite gibt man sich zuversichtlich. Dass es „Ideen für Verbesserungen“ gibt, wird in einer Stellungnahme nicht abgestritten. Man „arbeite daran, diese anzugehen“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema