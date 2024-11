Ryzen 7 9800X3D: AMDs neue Top-CPU schon ausverkauft – wie lange du jetzt warten musst

In Tests hatte sich die neue AMD-CPU Ryzen 7 9800X3D mit einer starken Performance zum Gaming-Champion gemausert. Es war daher wohl abzusehen, dass der Verkaufsstart am 7. November 2024 großes Interesse hervorrufen würde.

Nachfrage unterschätzt?

Offenbar hatte AMD selbst aber die Nachfrage unterschätzt. Denn schon nach wenigen Stunden soll die Ryzen 7 9800X3D bei nahezu allen Händlern ausverkauft gewesen sein – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wie Tom‘s Hardware schreibt.

In Deutschland sollen die drei maßgeblichen Distributoren Insidern zufolge jeweils nur 1.000 der CPUs für den Verkauf bereitgestellt bekommen haben. Und von diesem Kontingent war nicht einmal alles für den Endkund:innenmarkt bestimmt, wie Branchenprofi Igor Wallossek via Computerbase-Forum erklärte.

Keine neuen Liefertermine

Wann die Ryzen 7 9800X3D wieder in den Verkauf kommt, ist derzeit absolut unklar. Zunächst war bei den entsprechenden Plattformen online noch von Lieferterminen Ende Dezember 2024 die Rede. Mittlerweile sind Angaben mit konkreten Terminen verschwunden.

Bei Alternate etwa ist das Produktlisting gleich ganz von der Seite genommen worden. Hier heißt es jetzt: „Der Artikel ist zur Zeit leider nicht verfügbar“. Bei Mindfactory ist die Produktseite ebenfalls offline. Und auch bei Amazon oder Best Buy und Walmart in den USA heißt es: nicht lieferbar.

Scalper verkaufen CPUs teuer bei Ebay

Und so kommt es, wie kommen musste. Die sogenannten Scalper:innen, die sich rare Produkte sichern, um sie teurer weiterverkaufen zu können, bieten die CPUs bei Ebay an. So wurden zwischenzeitlich Preise von über 900 Euro in Deutschland und um die 1.000 US-Dollar in den USA aufgerufen. Zur Einordnung: Der Originalpreis beläuft sich auf 529 Euro (UVP).

Bei unserem Testbesuch auf Ebay waren nur noch wenige CPUs im Angebot. Diese waren „schon“ ab Preisen von knapp 700 Euro zu haben. Inwieweit sich das in den kommenden Tagen und Wochen noch ändert, hängt wohl auch davon ab, wann es Informationen zur offiziellen Verfügbarkeit gibt.

Neue CPU-Generation in den Startlöchern

Winfuture zufolge stehen mit Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D schon die nächsten Generationen an Spitzen-CPUs für Gamer:innen in den Startlöchern. AMD könnte diese schon zur CES im Januar 2025 vorstellen.

