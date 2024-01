„Ich setze mir Blocker für Deepwork-Aufgaben“ – Sagiev Busch von Peaks & Pies

Sagiev Busch ist Co-Gründer und Geschäftsführer von Peaks & Pies. Mit seinem Unternehmen verfolgt der Wahl-Berliner die Mission, das digitale Potenzial von Startups, Mittelständlern und Konzernen zu heben. Dafür hat er sich mit Peaks & Pies auf drei Kerngeschäftsfelder spezialisiert: Conversion-Rate-Optimierung, Business-Intelligence sowie Data-Analytics. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich Busch mit datengetriebenem Marketing mit Stationen bei SAP und der globalen Netzwerkagentur DDB Tribal.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät er, was er für einen erfolgreichen Arbeitstag braucht.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Sagiev Busch von Peaks & Pies

Tastatur und Trackpad: Mein Laptop steht in der Regel auf einer Erhöhung, um meinen Nacken zu schonen. Deshalb nutze ich schon sehr lange das kabellose Magic Keyboard und das Magic Trackpad von Apple, die mit dem Laptop verbunden sind. Nur: Ein echtes Laptop-Feeling kommt mit diesen beiden separaten Geräten nicht auf. Ich kann mir deshalb keinen Arbeitsplatz mehr ohne The Tré vorstellen – ein Gerät, mit dem man Trackpad und Tastatur kombinieren kann. Zack, ist das Laptop-Feeling wieder da.

Minimalismus: Das leitet perfekt über zu meinem zweiten Punkt: dem Minimalismus. Ich habe es gerne übersichtlich und clean bei der Arbeit. Das zeigt sich bereits an dem Tech-Gadget, das übrigens neben einer Flasche Wasser das einzige auf meinem Schreibtisch ist. Bloß keine Ablenkung! Auch zum Start in den Tag will ich so wenig Schnickschnack wie möglich: kein Frühstück, kein Kaffee, kein Superfood. Nur ein Kreuzkümmeltee ohne Koffein. Fertig.

Meditation: Ich meditiere gerne abends nach meinem Feierabend mit Headspace, da es für mich eine wertvolle Gelegenheit ist, zur inneren Ruhe zu finden. Inmitten des hektischen Alltags und beruflichen Stresses bietet mir die Abendmeditation einen Ausgleich, der mir hilft, Spannungen abzubauen und meinen Geist zu beruhigen. Diese Praxis fördert nicht nur meine mentale Klarheit, sondern auch meine emotionale Ausgeglichenheit, was mir hilft, den Tag auf positive Weise abzuschließen.

Deepwork: Ich setze mir Blocker für Deepwork-Aufgaben während meines Arbeitstages, in der Regel über zwei Stunden, weil diese intensiven Arbeitsphasen mir die Möglichkeit bieten, mich vollständig auf komplexe Aufgaben zu konzentrieren. In dieser Zeit kann ich Ablenkungen minimieren und in einen tiefen Flow-Zustand eintauchen, was meine Produktivität und Kreativität erheblich steigert. Diese Blocker helfen mir, wichtige Projekte voranzutreiben und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Fahrrad: Wenn ich nicht im Homeoffice bin, schwinge ich mich für meinen Arbeitsweg vom Berliner Norden in unser Büro in der Nähe vom Alexanderplatz auf mein Fahrrad. Und versuche dabei vor allem, nicht überfahren zu werden. Dennoch: Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad zur Arbeit, denn es ist für mich mehr als nur ein Transportmittel. Es ermöglicht mir, die frische Morgenluft zu genießen und den Tag aktiv zu beginnen. Außerdem leiste ich einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz.

