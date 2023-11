Cyber Monday: Die besten Angebote bei Samsung kurz vor dem Ende der Black-Week-Aktion

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Black Weeks 2023 bei Samsung laufen noch bis in die Nacht zum Dienstag. Wer sich für die Angebote interessiert, hat also nicht mehr viel Zeit. In unserer Liste findet ihr die wichtigsten Deals am Cyber Monday. Übrigens: Wenn ihr nach Technikschnäppchen aus anderen Kategorien sucht, schaut euch unsere Übersicht an. Endspurt beim Black Friday: 9 Last-Minute-Angebote, die sich jetzt wirklich noch lohnen.

Samsung Galaxy A54 5G im Sale

Das beliebte Samsung Galaxy A54 5G (128 GB) bekommt ihr aktuell im Samsung-Shop für 333 Euro statt 489 Euro* in 3 verschiedenen Farben. Mediamarkt verkauft es dank Cyber Week zum gleichen Preis*

Samsung Z Flip im Angebot

Mit dem Aktionscode „BF2023“ bekommt ihr das Samsung Z Flip5 im Samsung-Shop jetzt ab 799 Euro*. Wenn ihr mehr über das faltbare Smartphone erfahren wollt: Hier geht’s zu unserem Hands on.

Samsung-Smartphones, Tablets und Smartwatches in anderen Shops im Black-Friday-Sale

Weitere spannende Smartphones im Sale bei Amazon, Mediamarkt und Co, auch von anderen Herstellern, findet ihr in unserer großen Smartphone-Übersicht.

Die neuste Generation: Samsung Galaxy6 im Sale am Cyber Monday

Bei Samsung bekommt ihr aktuell nicht nur Rabatte auf die Geräte selbst, sondern auch auf zahlreiches Zubehör wie Hüllen, S-Pens, Ladegeräte und vieles mehr*. Zudem ist auch die neue Samsung Galaxy Watch6 im Angebot. Wer auf der Suche nach einer Smartwatch von einem anderen Hersteller wie Apple oder Garmin ist, wird in unserer Übersicht fündig.

Samsung Galaxy Tab S9 und Galaxy Book im Angebot

Smart TVs bei Samsung im Angebot

Tipp: Erst kürzlich hat Stiftung Warentest zahlreiche Fernseher getestet. Hier findet ihr die besten Geräte beliebter Hersteller wie Samsung und LG.

Gaming-Monitore im Cyber-Monday-Sale bei Samsung

