Samsungs galaktische KI und große Probleme bei OpenAI

Bei Anruf KI

Samsung hat eine neue KI-Funktion für Galaxy-Smartphones vorgestellt, die Anrufe in Echtzeit übersetzen kann, wobei die Daten auf dem Gerät verbleiben, um die Privatsphäre zu wahren. Diese Funktion wird direkt in die native Telefon-App integriert, wodurch sie ohne zusätzliche Anwendungen funktioniert. Es ist jedoch unklar, welche aktuellen oder zukünftigen Galaxy-Modelle dieses Feature erhalten werden, wobei Hinweise auf das „neueste Galaxy-AI-Smartphone“ darauf hindeuten könnten, dass es zunächst den neuesten Modellen vorbehalten sein wird.

Wie die EU Paypal ärgert

Viele Banken haben in der Vergangenheit bei Echtzeitüberweisungen zusätzlich abkassiert. Dabei ist es technisch gar kein Problem, eine Überweisung in Sekundenschnelle im Rahmen von Sepa Instant Payment dem Empfängerkonto gutzuschreiben. Jetzt soll dem eine europaweite Regelung einen Riegel vorschieben, die allerdings erst in mehreren Jahren in das jeweilige Landesrecht überführt sein dürfte. Ärgern wird das vor allem die großen Zahlungsdienste wie Paypal.

Warum ChatGPT ausfiel

ChatGPT hatte mit großflächigen Ausfällen zu kämpfen. Grund dafür könnte eine Überlastung sein, die auf einen DDoS-Angriff zurückzuführen ist – so zumindest die Vermutung von OpenAI. Betroffen sind dabei sowohl ChatGPT selbst als auch die API von GPT 3.5 und GPT 4. Zwar gab OpenAI mittlerweile Entwarnung, doch ganz rund läuft die KI noch nicht wieder.

