Auf Instagram ist der Kommentar fast überall zu finden: bei der Ankündigung von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin oder bei einem Post über den sich ausbreitenden Mpox-Virus. Auch auf TikTok nutzen Fans den Spruch, wenn sie den Fußballer Lionel Messi zum ersten Mal Englisch sprechen hören. Schließlich „spricht Messi Englisch vor GTA 6“. Unter fast jedem News-Post findet sich der Witz in den Kommentarspalten. Doch was hat es mit dem Spruch auf sich?

Das hat es mit dem GTA 6-Meme auf sich

Der Hintergrund des Memes liegt eigentlich auf der Hand. Denn die Fans der Grand Theft Auto-Reihe warten nun seit bereits über einem Jahrzehnt auf den sechsten Teil. Seit dem Release von GTA 5 sind schon zwei Konsolengenerationen vergangen. Ursprünglich erschien das Spiel für die PlayStation 3 und Xbox 360. Mittlerweile gibt es nicht nur eine Version für die Playstation 4, sondern auch für die Playstation 5.

Und so ist auch der Witz entstanden. Denn in den zehn Jahren ist viel passiert – und das ist alles vor dem Release von GTA 6 geschehen. Und seit Dezember nimmt das Meme immer mehr Fahrt auf. Unter jedem News-Beitrag auf Social-Media finden sich deswegen Kommentare „Jetzt gibt es X vor GTA 6“. So betitelt der Influencer Younes Zarou, der auf TikTok über 55 Millionen Abonnent:innen hat, sein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Worten: „Olaf x Younes vor GTA 6“. Angelehnt ist diese Verwendung wohl an unsere Zeitrechnung, die wir einteilen in die Zeit vor und nach Christi Geburt. Die Veröffentlichung von GTA 6 wäre demnach also eine Zeitenwende.

Der Hype ist groß

Inzwischen sehen die Fans zumindest ein Licht am Ende des Tunnels. Denn seit Dezember ist immerhin der Trailer zum sechsten Teil der Grand Theft Auto-Serie veröffentlicht. Und der hat innerhalb kurzer Zeit schon einige Rekorde gebrochen. So wurde der Trailer zur mistgesehensten Ankündigung eines Videospiels innerhalb der ersten 24 Stunden.

Viel ist allerdings nicht bekannt. Neben vielen Leaks sind für GTA 6 der Spielort und eine weibliche Hauptfigur bekannt. Erscheinen soll das Game im Jahr 2025. Laut aktuellen Plänen soll der neue GTA-Teil im Frühjahr 2025 erscheinen. Mitarbeiter:innen bei Entwickler Rockstar würden allerdings mit einer Verschiebung rechnen. So könnte sich GTA 6 auf den Herbst 2025 verschieben. Im absoluten Notfall wäre sogar 2026 im Gespräch, wenn es gravierende Probleme gäbe. Bis GTA 6 erscheint, wird wohl noch einiges passieren – die Frage ist nur, ob der Witz bis zum Release nicht schon langweilig geworden ist.

9 Dinge, die nur GTA-Gamer der alten Teile kennen:

