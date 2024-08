Google-Experte John Mueller warnt vor SEO-Scam: Diese Verbesserungsangebote sind fake

Das Ranking stimmt nicht? Kein Problem. Per Whatsapp versprechen vermeintliche Expert:innen Abhilfe. Sie geben an, gegen Bezahlung die Positionierung in den Sucherergebnissen zu verbessern. Dabei soll direkt ein Google-Team helfen. Das Problem: Dabei handelt es sich um Betrug!

Betrüger:innen versprechen Website-Verbesserung gegen Bezahlung

Bei Linkedin teilt SEO-Experte Eli Schwartz einen Screenshot einer möglichen Scam-Nachricht. Darin versprechen vermeintliche Mitarbeiter:innen eines Unternehmens, das Ranking einer Webseite zu verbessern. Sogar das „Google Team” werde daran arbeiten. Natürlich nur, wenn das Geld stimmt.

Schwartz bezeichnet die Masche als Vorschussbetrug und erinnert in einem Kommentar an den „Nigerian Prince scam”. Bei dem bekamen die Opfer E-Mails, in denen ihnen große Geldsummen gegen Hilfe versprochen wurden. Diese Hilfe war entweder finanzieller Natur oder es ging darum, Daten zu übermitteln.

Allerdings ist unklar, wie genau die Betrüger:innen an die Daten kommen und die Betroffenen kontaktieren können. Auch in dem Screenshot ist nicht zu sehen, wer an dem Whatsapp-Chat beteiligt ist. Die Herkunft der Nachricht im Post von Schwartz ist zwar nicht eindeutig, Google-Insider John Mueller hat dennoch eine klare Meinung dazu. Er macht deutlich: Solche Verbesserungen bei Google gegen Bezahlung gibt es nicht.

Mueller: „Das ist Scam”

„Das ist Scam”, beginnt er seinen Linkedin-Kommentar. Ein Team, das an solchen „manuellen Verbesserungen” arbeite, gebe es nicht. Wer solche Angebote bekommt, soll die Verantwortlichen bei ihrem Zahlungsanbieter und mindestens bei örtlichen Behörden melden.

Mueller äußert sich regelmäßig in den Kommentarspalten zu SEO-Themen. Erst Ende Juli 2024 riet er von der Nutzung von KI-Chatbots als SEO-Berater ab. Anfang Juli äußerte er sich zum Thema Ranking zu falschen Keywords: Das sollten betroffene Website-Inhaber:innen aus seiner Sicht ignorieren.

Generell macht er immer wieder klar, dass es keine SEO-Geheimformel gibt. Suchmaschinenoptimierung erfordert stetige Überwachung und Nachbesserung. Dazu gibt es verschiedene Tipps und auch sinnvolle Tools – etwa WordPress-Erweiterungen oder Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, um besser mit Daten besser zu arbeiten. Langfristig lässt sich so das Ranking selbst positiv beeinflussen – ohne kuriose Angebote zu nutzen.

