Neue Sexbot-Flut bei Instagram: Das kannst du dagegen tun

Zur Schau gestellte Körperteile, sexuelle Sprache und Chat-Angebote: Sexbots tauchen immer wieder bei Instagram auf. Teilweise scheinen es regelrechte Wellen zu sein, bei denen diese Spam-Accounts Profilen von echten Personen folgen. Auch zum Sommeranfang 2024 fallen solche Accounts wieder vermehrt auf.

Link kann Schadsoftware verbergen

Für Nutzer:innen ist das nicht nur störend, sondern auch eine Gefahr. Diese Spam-Accounts zeigen auf ihrem Profil meist Bilder von leicht bekleideten jungen Frauen, in ihrer Bio – das ist der Text, der oben bei einem Profil steht, bezeichnen sie sich als „Model“ und machen Angebote, sie kennenzulernen.

Dafür ist im Profil ein Link angegeben. Dieser führt in der Regel zu Websites mit sexuellen Inhalten, auf denen etwa Chats mit Frauen, Dating oder pornografische Inhalte angezeigt werden. Bei dem Klick auf so einen Link besteht auch die Gefahr, Schadsoftware auf das verwendete Gerät zu laden.

Wichtig ist daher, generell nicht auf diese Links zu klicken. Jede:r Nutzer:in kann sich nämlich sicher sein: Diese Angebote sind weder seriös, noch können die auf den Bildern gezeigten Frauen über sie kennengelernt werden. Übrigens: Die Bilder der Frauen auf den Profilen werden in der Regel ohne ihr Einverständnis verwendet – das ist strafbar. Ebenso werden möglicherweise minderjährige Personen abgebildet, was ebenfalls strafbar ist.

Obwohl das für manche logisch und das Geschäft seit Jahren bekannt ist, klicken noch immer Nutzer:innen auf die Links. Denjenigen, die hinter diesen Bots stecken, liefern sie damit möglicherweise Daten. Diese Daten werden wiederum für Werbezwecke verkauft.

Bots werden automatisch erstellt

Die Bots werden dabei nicht von echten Personen betreut, sondern mit Software automatisch erstellt – so lässt sich auch ihre Masse erklären. Sie werden so erstellt, dass sie mit anderen Profilen interagieren: Das treibt die Reichweite an und soll sie wie echte Nutzer:innen wirken lassen. Am Ende der Ketten stehen jedoch verantwortliche Menschen, die von den gewonnenen Daten profitieren. Für sie sind die Bots ein Marketing-Instrument, um ihren Angeboten schnell viel Reichweite zu geben.

Seriös ist dieses Marketing nicht – daran sollte sich niemand ein Beispiel nehmen. Stattdessen sollten Nutzer:innen darauf achten, die Bots möglichst schnell loszuwerden. Besonders, wenn Bots in den Kommentaren von Beiträgen und Reels auftauchen, kann das ihre Reichweite noch weiter stärken.

Die Folge: Potenziell mehr Personen könnten auf die Links klicken – auch Minderjährige, schließlich ist Instagram für sie zugänglich.

Was sollte also gegen Sexbots getan werden?

Sobald sie als Follower:innen auffallen, sollten sie gemeldet werden. Dafür muss das Profil einmal angeklickt werden. Neben dem Namen wird dann auf die drei vertikalen Punkte geklickt und anschließend auf das Feld „Melden“. Anschließend sollte auf „Dieses Konto im Allgemeinen“, „Etwas anderes“ und dann abschließend auf „Spam“ geklickt werden. Direkt im Anschluss kann das Profil blockiert werden – das sollte es auch, damit über das Botprofil nicht auf den eigenen Account zugegriffen werden kann.

Gleiches gilt für Bots, die in den Kommentaren auftauchen. Auch sie können nach dem beschriebenen Vorgehen gemeldet und blockiert werden. Außerdem sollten ihre Kommentare gelöscht werden.

Teilweise tauchen Sexbots auch weniger öffentlich auf: in den Direct Messages. Nutzer:innen sollten regelmäßig in ihre Nachrichten schauen, auch in die „Nachrichtenanfragen“. In diesen Chats werden Links geteilt oder es wird probiert, ein Gespräch aufzubauen – Ziel bleibt, sexuelle Angebote zu platzieren oder an Daten zu kommen. Wer von Sexbots angeschrieben oder in Gruppen mit mehreren hinzugefügt wird, sollte nicht auf die Anfrage eingehen, sie löschen und die Profile blockieren.

Reichweite von Bots beschränken: Einstellungen für Markierungen anpassen

Außerdem markieren diese Bots Nutzer:innen auch teilweise in Storys oder in Postings. Um das gänzlich zu verhindern, müssen Nutzer:innen in ihre Einstellungen gehen. Diese erreichen sie über ihr Profil, indem auf die drei vertikalen Striche übereinander geklickt wird. Im sich öffnenden Menü wird auf „Einstellungen und Privatsphäre“ geklickt. Nach etwas Scrollen muss unter „Wie andere mit dir interagieren können“ auf „Markierungen und Erwähnungen“ geklickt werden. In diesem Menü kann eingestellt werden, wie andere das eigene Profil erwähnen können.

Sinnvoll kann es etwa sein, unter „Wer dich markieren kann“ die Option „Markierungen von Personen zulassen, denen du folgst“ auszuwählen. So können Bekannte immer noch das eigene Profil erwähnen, Bots wird die Möglichkeit jedoch genommen. In diesem Einstellungsbereich können noch weitere Beschränkungen ausgewählt werden – etwa, dass Markierungen manuell genehmigt werden müssen. Das bietet eine zusätzliche Sicherheit, nicht unfreiwillig zur Werbetafel für Sexbots zu werden.

Außerdem kann das Profil gänzlich auf „privat“ gestellt werden – über „Einstellungen und Privatsphäre“ auf „Konto-Privatsphäre“ klicken und anschließend auf „Privates Konto“. So werden die eigenen Inhalte nur Personen angezeigt, die vorher als Follower:in bestätigt worden sind.

Follower:innen und Kommentare auf Bots checken

Zudem sollten Nutzer:innen auch bei Unternehmensprofilen schauen, ob unter ihren Follower:innen oder in den Kommentaren zu ihren Beiträgen Bots sind. Kurzzeitig steigern sie auf den ersten Blick das Engagement, jedoch ist das nicht nachhaltig.

Es kann für eine Marke auch schädlich sein, Postings voller Botkommentare zu haben: Es stört andere Nutzer:innen, nämlich die, die echt sind. Das kann zu weniger Reaktionen der eigentlichen Zielgruppe führen. Somit sollten Bots schnell und regelmäßig aussortiert und geblockt werden. Eine Sexbot-freie Plattform ist schließlich für alle Nutzer:innen angenehmer und sicherer.

