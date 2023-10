Shazam bekommt neue Funktion speziell für Konzertgänger

Shazam zeigt auch Konzerte an. (Foto: DenPhotos / Shutterstock)

Die Musik-App Shazam hat kürzlich ein neues Feature eingeführt. Nutzer haben nun die Möglichkeit, aktuelle Informationen über Live-Konzerte zu erhalten und direkt Tickets zu kaufen.

Dieses Feature ist ab der iOS-Version 17.0 verfügbar, ab der sich die Nutzer in der neuen Konzert-Sektion umsehen können, wie The Verge berichtet. Innerhalb dieser Sektion werden Konzerte in die Kategorien „Für Dich“ und „Beliebt“ sortiert, sodass man leicht etwas nach seinem Geschmack finden kann.

Außerdem bietet die App die Möglichkeit, die angezeigten Konzerte auf einen bestimmten Bereich zu beschränken, beispielsweise einen Umkreis um den Wohnort, was das Finden lokaler Events enorm erleichtert.

Alle Informationen direkt in der App

Bei den entsprechenden Konzerten bietet die App nun alle nötigen Informationen gebündelt an einem Ort an. Dazu gehören auch Details über den Veranstaltungsort, was die Planung für die Nutzer erleichtert.

Ein integrierter Link ermöglicht den direkten Kauf von Tickets, und zusätzlich kann das Konzert bequem zum eigenen Kalender hinzugefügt werden. Falls das Konzert selbst nicht von Interesse ist, aber die Band oder der Künstler beziehungsweise die Künstlerin gefällt, bietet die App eine praktische Weiterleitung zu Apple Music oder Spotify an, um sich die Musik anzuhören. Die Musik könnt ihr aber auch direkt in Shazam hören.

Die für diese Features benötigten Daten zu den Konzerten werden von der Website Bandsintown bereitgestellt, die die Daten an Apple lizenziert hat.

Youtube bekommt eine Shazam-Funktion

Die Shazam-App hat sich vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass sie Musikstücke am Sound erkennen kann. Nun soll auch Youtube in den kommenden Wochen eine ganz ähnliche Funktion erhalten.

Die App wird in der Lage sein, Songs anhand von kurzen Ausschnitten, Clips oder sogar durch das Summen ins Mikrofon zu erkennen. Diese Funktion könnte eine spannende Erweiterung darstellen und die Nutzererfahrung auf Youtube deutlich bereichern, indem sie eine einfache und schnelle Möglichkeit bietet, Songs zu identifizieren und zu entdecken.

