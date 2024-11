Smartphone-Hüllen im Vergleich: Schutz und Stil für dein Handy

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wer ein neues Smartphone gekauft hat, will möglichst lange etwas von dem Gerät haben. Dementsprechend suchen viele Menschen direkt nach dem Kauf nach einer passenden Smartphone-Hülle, um das Handy vor Stürzen und anderen Unfällen zu schützen. Wer sich auf die Suche nach einer passenden Smartphone-Hülle begibt, wird schnell mit einer schier unzähligen Auswahl überwältigt.

Denn neben klassischen Hüllen aus Plastik gibt es mittlerweile auch viele Smartphone-Hüllen aus anderen Materialien und solche, die Zusatzfunktionen bieten. Damit ihr besser einschätzen könnt, ob sich diese Handy-Cases für euch lohnen – oder ihr euch das Geld besser sparen könnt – haben wir euch in unserer Übersicht zusammengetragen. Unter jedem Abschnitt zeigen wir euch zudem einige Hüllen, die genau in diese Kategorie fallen.

Der Klassiker: Handyhüllen aus Plastik

Wer nach Handyhüllen sucht, bekommt zunächst eine Armada aus Plastikhüllen angeboten. Diese treten in vielen verschiedenen Formen auf. Dazu zählen besonders flexible Hüllen, starre Cases mit verstärkten Ecken, die gegen Stürze schützen sollen, bis zu personalisierten Hüllen mit Motiven oder euren eigenen Bildern. Diese Kategorie der Smartphone-Hüllen hat definitiv die größte Auswahl an Farben und Personalisierungsoptionen.

Zudem sind die Plastikhüllen im Vergleich zu anderen Optionen recht günstig. Hier liegt aber auch ein großes Problem. Plastikhüllen sind oftmals Wegwerfprodukte, die nur wenige Monate halten oder ihr Ansehnlichkeit schnell verlieren. Die meisten Menschen schmeißen sie danach einfach in den Müll. Umweltfreundlichere Alternativen zu Smartphone-Cases aus Plastik findet ihr weiter unten in unserer Liste.

Echt oder Kunst? Hüllen aus Leder

Lederhüllen treten oft in zwei Varianten auf: entweder als Back-Case, das nur die Rückseite eures Smartphones schützt oder als Klapphülle. Die speziellen Vor- und Nachteile von Klapp-Cases findet ihr im nächsten Abschnitt. Hier soll es im Allgemeinen um Lederhüllen gehen. Heutzutage haben viele Smartphone-Hersteller:innen Lederhüllen aus Echtleder aufgrund von Nachhaltigkeit abgeschworen.

Den Markt haben dafür zahlreiche andere Anbieter:innen geflutet. Wir empfehlen euch trotzdem auf Kunstleder zu setzen, wenn ihr nach einer Lederhülle sucht. Damit bekommt ihr weiterhin die Griffigkeit und das haptische Gefühl von Leder, aber schont damit die Umwelt. Zumindest dann, wenn ihr nicht die billigsten Hüllen aus Kunstleder nehmt. Achtet darauf, dass die Hersteller umweltschonende Herstellungsprozesse nutzen, um ihre Hüllen herzustellen.

Mehr Stauraum: Klapp-Cases für euer Smartphone

Egal, ob horizontal oder vertikal: Klapphüllen bieten zwei große Vorteile. Zum einen schützen sie neben der Rückseite eures Smartphones auch den Bildschirm. Im zugeklappten Zustand könnt ihr sie bedenkenlos in die Hosentasche, Handtasche oder in den Rucksack stecken – ohne Angst vor Kratzern durch Schlüssel und Co. zu haben.

Zum anderen haben Klapphüllen oftmals weitere Fächer an Bord, in denen ihr Kreditkarten und Geldscheine unterbringen könnt. Wenn ihr gern euer Portemonnaie zu Hause lassen wollt, sind diese Hüllen eine gute Alternative, um trotzdem die wichtigsten Dinge (abgesehen vom erwähnten Schlüssel) bei euch zu tragen. Und netter Nebeneffekt: Mit den meisten Handyhüllen, die sich klappen lassen, könnt ihr euer Handy auch auf den Tisch stellen. Eine Alternative dazu findet ihr weiter unten bei den Handys mit integriertem Ständer.

Mit edlem Look: Smartphone-Hüllen aus Holz

Wer keine Lust auf Plastik oder Leder hat, kann auch zu Handyhüllen aus Holz greifen. Diese sorgen für eine besonders edle Optik. Wer auf Individualität setzt, kommt hier auch auf seine oder ihre Kosten. Denn durch die Holzmaserungen sehen selbst Handyhüllen von einem Hersteller nie identisch aus. Ihr bekommt mit jedem Modell ein besonderes Muster, das womöglich einzigartig ist.

Ein Nachteil der Holzhüllen: Ihr solltet euer Smartphone nicht mehr in die Nähe von Wasser lassen. Denn das Holz kann schnell aufquellen und zerstört werden, wenn es mit zu viel Wasser in Berührung kommt. Hier haben andere Materialien einen klaren Vorteil. Zudem kann das Holz schneller bei einem Sturz brechen als Plastik oder Leder.

Für mehr Schutz: Robuste Hüllen

Wer mit dem Smartphone oft auf Baustellen unterwegs ist, gern wandern geht oder Survival-Ausflüge macht, sollte das Smartphone besonders gegen äußere Einflüsse schützen. Glücklicherweise gibt es zahlreiche Smartphone-Hüllen, die besonders robust sind. Solche „Panzerhüllen“ oder „Armor Cases“ reduzieren den Aufprall durch ihr dickes Material und zusätzliche Luftpolster im Inneren, wenn euer Smartphone herunterfällt. Zudem geben sie mit einer Gummirückseite mehr Grip.

Manche Hüllenhersteller:innen gehen sogar einen Schritt weiter und bieten eine Allround-Hülle, die das Handy komplett in einen Schutzmantel hüllt. Keine Sorge, das Display könnt ihr trotzdem noch bedienen. Bei allen Panzerhüllen gilt aber: Durch ihre Nutzung wird das Gerät noch einmal deutlich dicker und schwerer. Zudem sind die Hüllen eher auf ihren Nutzen und nicht auf ihre Optik ausgelegt.

Für Streaming-Fans: Smartphone-Hüllen zum Aufstellen

Wenn ihr unterwegs oft Filme oder Serien auf dem Smartphone anschaut, könnten sich Hüllen mit eingebautem Ständer für euch lohnen. Diese sitzen als ausklappbares Element auf der Rückseite der Smartphone-Hülle. Je nach Modell können sie dabei sogar mehrere Positionen einnehmen und unterschiedliche Blickwinkel auf das Smartphone ermöglichen. So könnt ihr das Smartphone ganz einfach auf einer geraden Oberfläche abstellen und müsst es nicht durchgehend in der Hand halten.

Solche Hüllen sind leider oft aus Plastik und daher nicht gerade nachhaltig. Einige Modelle setzen immerhin noch auf Metallelemente zum Ausklappen. In jedem Fall müsst ihr damit rechnen, dass der ausklappbare Teil der Hülle das Smartphone etwas dicker macht.

Für mehr Tage ohne Ladepause: Handyhüllen mit Akkuerweiterung

Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Hersteller:innen, die zusätzliche Akkus in Handyhüllen verbauen. Diese haben dann etwa einen USB-C-Anschluss am unteren Teil der Hülle, den ihr in euer Smartphone steckt. Anschließend zieht ihr den Rest der Hülle über das Smartphone. Der Zusatzakku versteckt sich in der Rückseite der Hülle. Diese besonderen Hüllen können die Nutzungsdauer eures Smartphones stark erhöhen. Zudem bieten sie oft einen separaten Anschluss, um geladen zu werden, ohne die Hülle abnehmen zu müssen.

Allerdings solltet ihr darauf aufpassen, was ihr kauft. Gerade bei Akkus, die minderwertig verarbeitet wurden, kann es schnell zu Risiken kommen. Wenn ihr einen solchen Akku kauft, solltet ihr alle Bewertungen von Nutzer:innen durchlesen und nach Reviews im Internet suchen. Seid ihr euch nicht sicher, ob die Akkuhülle hält, was sie verspricht, solltet ihr wohl lieber zu einer externen Powerbank greifen.

Das Handy als Stilobjekt: Smartphone-Hüllen mit Kette

Wenn euer Handy eher ein Accessoire sein soll, könntet ihr auf Hüllen mit Kette setzen. Diese haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter in den Mainstream gedrängt. Die eigentliche Hülle besteht meist aus Plastik, an der eine Halterung für diverse Bänder und Ketten angebracht wurde. So könnt ihr das Band auch jederzeit austauschen und eurem Stil anpassen.

Aufgrund des hohen Plastikanteils sind diese Hüllen ebenfalls recht erschwinglich zu haben, aber oftmals als Wegwerfprodukte konzipiert. Wollt ihr euch etwas Hochwertigeres um den Hals hängen, solltet ihr darauf achten, dass die Hülle aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird. Oftmals bieten diese dann auch noch gleich besondere Muster und Farben, die ihr den Gesamtlook abrunden.

Der Umwelt zuliebe: Nachhaltige Smartphone-Hüllen

Nachhaltige Handyhüllen werden ebenfalls immer beliebter. Sie bestehen weder aus Plastik noch aus Leder oder Metall. Stattdessen setzen die Hersteller:innen auf pflanzliche Materialien. So finden sich etwa Hüllen, die zum Großteil aus Flachssamen und Hanf hergestellt wurden. Diese sind dann sogar biologisch abbaubar und können bedenkenfrei im Abfall entsorgt werden. Alternativ setzen einige Hersteller:innen auf recyceltes Plastik, um die Belastung durch weggeworfene Plastikhüllen zu reduzieren.

Die Nachteile: Die Hüllen sind im Vergleich mit Materialien wie Plastik oder Leder nicht ganz so günstig zu haben. Hier bezahlen Kund:innen im Schnitt rund 20 Euro für eine Hülle. Plant ihr aber, eure Smartphone-Hülle möglichst lang zu nutzen, sollte euch der Preis nicht abschrecken. Denn die Hüllen sind oftmals etwas wertiger produziert und dürften in vielen Fällen länger als Billigprodukte halten.

