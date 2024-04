Kleines Gekritzel, große Wirkung: 9 originale Unterschriften von Jeff Bezos bis Elon Musk

Wir lösen das Rätsel gleich im ersten Satz: Das Gekritzel im oberen Bild stammt von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, genauer gesagt aus einem offenen Brief an Mitglieder aus dem Frühjahr 2018. Darin entschuldigte sich der Multimilliardär für den massiven Datenklau der britischen Analyse-Firma Cambridge Analytica.

„Wer nur mit einem unleserlichen Kürzel unterzeichnet, wirkt, als sei er mit sich nicht im Reinen und habe etwas zu verbergen.“

So unterschreiben Elon Musk und Jeff Bezos

Die Unterschrift von Zuckerberg – die sich erkennbar aus den Initialen MR (Mark) und ZB (Zuckerberg) zusammensetzt – zog damals auch die Aufmerksamkeit von Handschriftexpert:innen auf sich. „Die wirkt wie eine Häkelanleitung“, wunderte sich etwa Susanne Dorendorff im Gespräch mit dem Manager Magazin . Ihr Urteil: „Wer nur mit einem unleserlichen Kürzel unterzeichnet, wirkt, als sei er mit sich nicht im Reinen und habe etwas zu verbergen.“ Dorendorff sollte kurioserweise recht behalten – denn der Skandal um Cambridge Analytica war nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Datenschutzpannen bei Facebook.

Mark Zuckerberg ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Tech-Milliardär, der eine markante Unterschrift sein Eigen nennen kann. Wer in Börsenprospekten und Online-Datenbanken recherchiert, findet beispielsweise auch originale Signaturen von Unternehmern wie Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Apple-Chef Tim Cook. Wir haben die sehenswertesten Unterschriften gesammelt – und wetten: Auf den Urheber so mancher Unterschrift kommt ihr so schnell nicht.

