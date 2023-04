So will Tesla die Energiewende vorantreiben

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Podcast und als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Nachhaltige Energiewirtschaft: 3. Masterplan verrät Teslas Vision

„Erneuerbare Energien für alle“: Das ist ein Grundprinzip, das im dritten Masterplan von Tesla steht. Tesla-Chef Elon Musk möchte damit seinen Beitrag zur Energiewende leisten – und er will sich das auch was kosten lassen: zehn Billionen US-Dollar hat er dafür veranschlagt. Im Masterplan, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es, es sei ein massiver Ausbau von Solarmodulfabriken und Metallraffinerien in den nächsten 20 Jahren erforderlich.

Nur damit könne die erneuerbare Stromerzeugung und Stromspeicherkapazität bereitgestellt werden, die erforderlich ist, um die Weltwirtschaft vollständig mit kohlenstofffreier Energie zu versorgen. Ab 2040 will Tesla dann mit dem Recycling von Batterien, Windturbinen und Sonnenkollektoren beginnen.

In Jena entwickeltes Teleskop soll Jupiter-Mond vermessen

Wenn am 13. April die Esa-Sonde Juice zu ihrer Mission zum Jupiter aufbricht, ist auch in Jena entwickelte Technologie mit an Bord. Mit dem am Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena erschaffenen Gala-Teleskop soll der erdähnliche Mond Ganymed vermessen werden. Ganymed ist der interessanteste der mindestens 92 Jupiter-Monde, da er der Erde am ähnlichsten und auch der einzige Mond in unserem Sonnensystem mit einem Magnetfeld ist.

Gala soll mithilfe von Laserpulsen die Ganymed-Oberfläche vermessen, um „neue, grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse über die Topografie des Jupitermondes Ganymed und zur Frage der Entstehung“ zu gewinnen, erklärte Stefan Risse vom Fraunhofer Institut. Unter anderem soll die Frage geklärt werden, ob es auf Ganymed unter dem Eis Wasservorkommen gibt.

Amazon: Arbeitsgericht bestätigt Entlassung von Betriebsratsvorsitzenden

Amazon hat in Winsen/Luhe im Landkreis Harburg den Betriebsratsvorsitzenden fristlos entlassen – und nun vom Arbeitsgericht Lüneburg Recht bekommen. Der Vorsitzende Richter Ralf Ermel sprach von einer „schwerwiegende Pflichtverletzung“ des Mannes, die diesen Schritt rechtfertige. Der Betriebsratsvorsitzende sah sich des Verdachts auf Arbeitszeitbetrug ausgesetzt, da er bei einem Fortbildungskongress in Bonn im November 2022 am zweiten Tag nicht erschienen war.

Er begründete die Abwesenheit damit, stundenlang Betriebsratsarbeit in einem Düsseldorfer Café verrichtet und bei seiner Ex-Frau übernachtet zu haben. Das Gericht sah die Begründung des Mannes allerdings als nicht überzeugend und plausibel an. Dieser kündigte an, noch den Weg zum Landesarbeitsgericht zu gehen. Für Betriebsräte gilt ein besonderer Kündigungsschutz.

Mediamarkt und Saturn wollen Elektroautos verkaufen

Wer sich in Deutschland ein E-Auto kaufen möchte, könnte bald auch bei Mediamarkt und Saturn fündig werden. Der Vorstandsvorsitzende von Ceconomy, der Muttergesellschaft der beiden Elektronikhändler, kündigte in einem Interview an, man wolle „Partner von Automobilherstellern“ werden. Im Ausland geschehe das bereits, da würden in einigen Märkten schon Elektroautos angeboten, erklärte Karsten Wildberger. Das soll nun auch in Deutschland erfolgen.

Mit welchen Automarken er dabei zusammenarbeiten will, ließ er offen. Er wies lediglich darauf hin, dass man in Spanien unter anderem mit Volvo kooperiere. Wildberger möchte auch in Deutschland „passende Pakete“ zum Strombezug und Beratungen zum Thema E-Mobilität bei Mediamarkt und Saturn anbieten.

Insider verrät: Sony arbeitet an neuer tragbarer Spielekonsole

Playstation-Spieler:innen können sich wohl auf ein neues Handheld freuen. Ein Insider hat Gerüchte bestätigt, wonach das Gerät mit dem Codenamen Q Lite einem Controller ähneln und für Remote Play mit der PS5 ausgelegt sein soll. Die neue tragbare Konsole von Sony soll auf eine dauerhafte Internetverbindung angewiesen sein, sagte der Insider gegenüber dem Portal Insider Gaming. Ob sie über eigene Rechenleistung verfügt und damit ein Standalone-Betrieb möglich wäre, blieb allerdings offen.

Vom Design her soll sie an einen PS5-Controller erinnern, allerdings soll sich ein acht Zoll großes LC-Display in der Mitte befinden. Wann genau die Q Lite auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Aktuell soll sie sich in der Testphase befinden. Der Release ist für 2024 angedacht.



