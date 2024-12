Sonos: Bis die App wieder richtig funktioniert, kann es noch dauern

Gerade hat Sonos einmal mehr ein Update für seine im Mai 2024 veröffentlichte neue App an den Start gebracht. Dieses, wie auch die meisten übrigen Updates der vergangenen Monate, dienen derweil nicht dem Ausrollen neuer Funktionen. Vielmehr müssen Fehler behoben und Korrekturen vorgenommen werden.

Sonos-App hat weiterhin massive Probleme

Sonos scheint die seit dem Start vorhandenen massiven Probleme mit seiner App einfach nicht in den Griff zu bekommen. Noch immer hakt es unter anderem bei der Verbindung mit Lautsprechern, bei der Bedienung der lokalen Musikbibliothek sowie bei der Reaktionsschnelligkeit.

Viele Nutzer:innen kritisieren zudem eine insgesamt mangelhafte Bedienbarkeit sowie das Design der Benutzer:innen-Oberfläche. Die Android-App von Sonos kommt aufgrund der vielen Negativbewertungen im Play-Store nur noch auf einen Wert von 2,6 von fünf Sternen – bei über 220.000 Bewertungen.

In einer aktuellen Mitteilung hat sich jetzt Nick Millington, Chief Innovation Officer von Sonos, zu Wort gemeldet und einen Update-Plan für die Sonos-App bekanntgegeben. Demnach seien in den vergangenen Wochen weitere Funktionen und Korrekturen in einer Beta-Testphase geprüft worden.

Der Fokus habe dabei unter anderem auf der Verbesserung der Systemeinrichtung sowie der Zuverlässigkeit beim Hinzufügen neuer Produkte gelegen. Zudem seien Bereiche wie die Lautstärkeregelung und die Reaktionsfähigkeit optimiert worden. Auch die Stabilität und Funktionen der Musikbibliothek seien verbessert worden.

Korrekturen für Playlist und Wecker

Diese Korrekturen werden wohl in den kommenden Wochen implementiert. Einen genauen Zeitpunkt nannte Sonos nicht. Lediglich, dass es Anfang 2025 mit großen und kleinen Veröffentlichungen weitergehen werde. Dabei sollen wiederum zunächst die Wiederherstellung der Playlistbearbeitung und der Schlummerwecker im Mittelpunkt stehen.

Ob und wann die Korrekturen abgeschlossen sein werden und die Sonos-App problemlos funktioniert, erklärte Millington nicht. Die Arbeit sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Eine Entschuldigung blieb Sonos schuldig. Lediglich ein Danke „dafür, dass Sie Sonos-Kunden sind“, gab es von Millington.

Dabei dauern die Probleme mit der Sonos-App jetzt schon mehrere Monate an. Ein Zeitraum, in dem die Nutzer:innen ihre nicht immer günstigen Geräte des Herstellers nicht problemlos nutzen konnten.

Sonos: 80 Prozent der Funktionen wieder da

Im Oktober 2024 hieß es, dass Sonos 80 Prozent der fehlenden App-Funktionen wiederhergestellt habe. Das Führungsteam wird wegen des andauernden Desasters bis September 2025 keine Bonuszahlungen annehmen. Es sei denn, dass die Qualität der App-Erfahrung bis dahin verbessert und das Vertrauen der Kund:innen wiederhergestellt wären.

Internen Berichten zufolge hätte Sonos das Chaos übrigens vermeiden können. Mitarbeiter:innen hätten vor der – in ihren Augen verfrühten – Veröffentlichung der App gewarnt. Die warnenden Stimmen seien aber ignoriert worden.

